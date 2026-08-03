Ukraine greift iranisches Schiff an: Erhöht das die Gefahr eines Weltkriegs?

Selenskyj hat bekannt gegeben, dass die Ukraine hinter einem Angriff auf einen Waffentransport vom Iran nach Russland steckt - der Iran hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. (Foto: dpa)

Selenskyj hat bekannt gegeben, dass die Ukraine hinter einem Angriff auf einen Waffentransport vom Iran nach Russland steckt - der Iran hat mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. (Foto: dpa) Foto: Virginia Mayo

Angriff im Kaspischen Meer: Selenskyj setzt Trump unter Druck

Erst vor kurzem teilte Präsident Selenskyj mit, die Ukraine habe im Kaspischen Meer „sehr gute Ergebnisse“ erzielt. Getroffen worden seien ein Waffentransport von Iran nach Russland und ein russisches Kriegsschiff. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU ergänzte, man habe eine Ölplattform, ein Raketenschiff und Frachtschiffe getroffen, die internationalen Sanktionen unterliegen.

Iran behauptet, das Frachtschiff sei mit Eisen beladen gewesen. Bei dem Angriff sei ein Seemann getötet worden. Aus dem iranischen Außenministerium hieß es, der Angriff sei eine „Aggression“ gegen Iran. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, warf der Ukraine „gefährliche Abenteuerlust“ vor und drohte mit Vergeltung.

Das wirft die Frage auf, ob die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten nun miteinander verschmelzen und ob wir damit auf eine Form von Weltkrieg zusteuern. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Waffentransporte haben zugenommen

Erstens ist es wichtig festzuhalten, dass Waffentransporte zwischen Iran und Russland keine Neuigkeit sind, so das dänische Portal Borsen. Iran begann bereits 2022, Russlands Krieg in der Ukraine durch die Lieferung von Shahed-Drohnen zu unterstützen. Außerdem half Teheran den Russen, in der Stadt Jelabuga in Tatarstan eine eigene Produktion dieser Drohnen aufzubauen. Darüber hinaus wurde 2024 bestätigt, dass Iran Hunderte ballistische Kurzstreckenraketen an Russland geliefert hatte.

Schon seit 2022 dokumentieren sowohl Lloyd’s List als auch Marine Traffic einen starken Anstieg der Zahl von Frachtschiffen im Kaspischen Meer zwischen Iran und Russland, die ihr AIS-Signalsystem abschalten. Ebenfalls dokumentiert ist ein deutlicher Anstieg iranischer und russischer Schiffe, die im russischen Hafen Astrachan anlegen, ohne offiziellen Hafenanlauf. Das iranische Schiff wurde am Samstag genau vor Astrachan getroffen.

Es gibt keine gesicherten Informationen darüber, was von Russland nach Iran gelangt. Auf Grundlage von Geheimdienstquellen berichtete die New York Times im Mai, Russland sende Drohnenkomponenten, um die iranischen Drohnen zu verbessern. Es ist nicht belegt, dass die Zusammenarbeit auch Raketenkomponenten umfasst. Unstrittig ist jedoch, dass sowohl Irans Drohnen als auch seine Raketen in diesem Krieg deutlich wirksamer geworden sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auf russische Erfahrungen aus dem Krieg in der Ukraine zurückgeht.

Auch Angriffe auf Waffentransporte zwischen Iran und Russland im Kaspischen Meer sind nicht neu. Im Januar sank das iranische Transportschiff „Rona“ vor der Küste Turkmenistans.

„Neu ist, dass die Ukraine Verantwortung übernommen hat und nun auf iranische Drohungen trifft“, heißt es in der Analyse.

Niemand hatte damals die Verantwortung für den Angriff übernommen. Doch schon zu diesem Zeitpunkt konzentrierte sich der Verdacht auf ukrainische Langstreckendrohnen. Bislang galt das Kaspische Meer als sicheres Gewässer für die Waffenkooperation zwischen Iran und Russland, da keiner der drei anderen Anrainerstaaten, Kasachstan, Turkmenistan und Aserbaidschan, sie verhindern kann.

Das amerikanisch-ukrainische Verhältnis

Neu ist also, dass die Ukraine die Verantwortung übernommen hat und mit iranischen Drohungen konfrontiert wird. Die große Frage lautet, was Präsident Selenskyj dazu bewogen hat, den Angriff öffentlich zu machen.

Hier ist der Zeitpunkt wichtig. Die Veröffentlichung kam etwa 24 Stunden nachdem Präsident Trump in einem bizarren Beitrag auf „Truth Social“ behauptet hatte, sowohl Präsident Putin als auch Präsident Xi hätten ihm versichert, dass sie keine Waffen an Iran verkauften. Zugleich stellte Trump klar, dass er keine Waffen an die Ukraine verkaufe, sondern an NATO-Staaten, und dass er nichts damit zu tun habe, wo diese Waffen am Ende landeten.

Im selben Moment, in dem Selenskyj über den Angriff im Kaspischen Meer berichtete, teilte er mit, die Ukraine könne belegen, dass Russland hinter den Geheimdienstinformationen stehe, die Iran nutze, um amerikanische Ziele im Nahen Osten zu treffen.

In einem Interview mit Sky News wurde Selenskyj gefragt, ob er fürchte, Iran könne beginnen, seine Waffen gegen die Ukraine zu richten. Er antwortete, das mache keinen Unterschied, da Iran und Russland bereits seit 2022 gegen die Ukraine zusammenarbeiteten. Foto: Alex Brandon Ist dies alles eine Scharade, um Trump auf den Zahn zu fühlen? (Foto: dpa)

Selenskyj will Trump offenbar unter Druck setzen

Die ukrainischen Angaben haben daher höchstwahrscheinlich das Ziel, Trump unter Druck zu setzen und ihm vor Augen zu führen, dass Iran und Russland gemeinsame Feinde sind. Trump solle seine Nachgiebigkeit gegenüber Putin aufgeben, um im Nahen Osten besser dazustehen.

„Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass 18 getötete und mehr als 600 verwundete Soldaten bei iranischen Angriffen mit russischer Unterstützung ausreichen, um Trump gegen Putin aufzubringen“, heißt es in der Analyse.

Es gibt allerdings keine Anzeichen dafür, dass Trump anbeißt. Trump sagte, er werde mit Putin darüber sprechen. Eine mögliche russische Unterstützung für Iran habe keine nennenswerte Wirkung gehabt. Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, dass Trump sich ernsthaft hinter die Ukraine stellen wird.

Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass 18 getötete und mehr als 600 verwundete Soldaten bei iranischen Angriffen mit russischer Unterstützung ausreichen, um Trump gegen Putin aufzubringen. Weiterlesen Westen rüstet weiter auf: Nato plant Ausbau der atomaren Abschreckung

DWN-Podcast Folge 36: Die Woche im Rückblick – KW 31

Europa beugt sich dem Zobelfell, Russland nutzt die Gelegenheit zum Spott

Die Kriege waren bereits verbunden

Mit Blick auf ein „Weltkriegsszenario“ deutet wenig darauf hin, dass der ukrainische Angriff im Kaspischen Meer die Kalkulation grundsätzlich verändert.

Die Kriege waren schon vorher miteinander verbunden. Neben der russisch-iranischen Zusammenarbeit unterstützt Nordkorea Russland, und China unterstützt sowohl Russland als auch Iran.

Dass Trump sich Putin nicht entgegenstellen will, wird im Kreml, in Teheran, Peking und Pjöngjang für Auftrieb sorgen.

Deshalb wird Trumps Nachgiebigkeit zu einem deutlich größeren Risiko für ein Weltkriegsszenario als die ukrainischen Angriffe im Kaspischen Meer.