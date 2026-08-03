Politik

Bedeutender Analyst: Die Briten werden ein Comeback in die EU erwägen

Der Brexit gilt für Mark Leonard als gescheitert. Der Direktor des Thinktanks ECFR erwartet, dass die britische Politik schon bald wieder über eine Rückkehr in die EU oder zumindest ein neues Referendum diskutieren wird. Zugleich warnt er vor einer Weltordnung, die nicht nur wankt, sondern zerfällt.