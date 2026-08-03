Wirtschaft

Marketing-ROI entscheidet, ob Chefs den Rotstift ansetzen

Viele Unternehmen messen Klicks, Reichweite und Follower, doch genau dort beginnt das Problem. Sobald die Geschäftsführung fragt, was davon im Umsatz ankommt, wird Marketing schnell zum Kostenblock. Wer Budgets retten will, braucht keine größeren Dashboards, sondern wenige Kennzahlen, die Vertrieb, Umsatz und Strategie wirklich verbinden.