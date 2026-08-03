Wirtschaft

Marketing-ROI entscheidet, ob Chefs den Rotstift ansetzen

Viele Unternehmen messen Klicks, Reichweite und Follower, doch genau dort beginnt das Problem. Sobald die Geschäftsführung fragt, was davon im Umsatz ankommt, wird Marketing schnell zum Kostenblock. Wer Budgets retten will, braucht keine größeren Dashboards, sondern wenige Kennzahlen, die Vertrieb, Umsatz und Strategie wirklich verbinden.
Autor
Hannes Saard
03.08.2026 12:10
Lesezeit: 10 min
Marketing-ROI entscheidet, ob Chefs den Rotstift ansetzen
Viele Firmen messen Klicks, aber nicht den Geschäftseffekt. (Foto: dpa | Jonas Walzberg) Foto: Jonas Walzberg

Im Folgenden:

  • Warum Marketing zuerst gekürzt wird, wenn belastbare Zahlen fehlen.
  • Welche Kennzahlen Chefs wirklich für Budgetentscheidungen brauchen.
  • Wie Marketing-ROI aus Kampagnen eine Investition machen kann.

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