Wirtschaft

Schwedens kleinste Mine profitiert vom Goldpreis

Botnia Gold betreibt eine der kleinsten Gold-Minen Europas. Doch hohe Preise für Gold und Silber haben dem Unternehmen einen starken Start verschafft. Nun geht es darum, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die nächste Lagerstätte vorzubereiten.
Autor
avtor
Jens Kärrman
03.08.2026 16:30
Lesezeit: 4 min
Schwedens kleinste Mine profitiert vom Goldpreis
Aktuell lohnen sich auch kleinen Minen. (Foto: ValentynVolkov/iStock) Foto: ValentynVolkov

Im Folgenden:

  • Warum Schwedens kleinste Goldmine trotz minimaler Fläche Millionen Gewinne erwirtschaftet.
  • Wie die Nutzung fremder Aufbereitungsanlagen die Investitionskosten des Bergbauprojekts senkt.
  • Welche Pläne das Unternehmen zur Verlängerung der schwedischen Goldförderung verfolgt.

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Jens Kärrman

***

Jens Kärrman ist Journalist bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit schwedischer Perspektive auf Politik, Wirtschaft und gesellschaftliche Entwicklungen.

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