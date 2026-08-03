Politik

Rente mit 63 vor dem Aus? Das wären die Folgen

Kaum ein Thema bewegt Millionen Beschäftigte so sehr wie der frühere Renteneintritt. Die geplanten Reformen könnten das Rentensystem grundlegend verändern und viele Arbeitnehmer direkt betreffen. Doch welche Entscheidungen stehen bevor und wer wäre besonders betroffen?