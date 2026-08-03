Politik

Rente mit 63 vor dem Aus? Das wären die Folgen

Kaum ein Thema bewegt Millionen Beschäftigte so sehr wie der frühere Renteneintritt. Die geplanten Reformen könnten das Rentensystem grundlegend verändern und viele Arbeitnehmer direkt betreffen. Doch welche Entscheidungen stehen bevor und wer wäre besonders betroffen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.08.2026 17:01
Lesezeit: 3 min
Rente mit 63 vor dem Aus? Das wären die Folgen
Bleibt die Rente mit 63 oder wird sie abgeschafft? (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum steht die Rente mit 63 plötzlich wieder zur Debatte?
  • Wer kämpft für den Erhalt der Frührente?
  • Was plant die Rentenkommission konkret?

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