Finanzen

Amazon-Aktie auf Rekordhoch: KI-Nachfrage treibt Amazon über Börsenwert von 3 Billionen US-Dollar

Die Rekordjagd der Tech-Konzerne geht weiter: Die Amazon-Aktie klettert kräftig, der US-Tech-Gigant knackt erstmals die Marke von drei Billionen US-Dollar Börsenwert. Analysten sehen weiteres Potenzial – was das für Anleger heißt!
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.08.2026 17:45
Lesezeit: 2 min
Amazon-Aktie auf Rekordhoch: KI-Nachfrage treibt Amazon über Börsenwert von 3 Billionen US-Dollar
Amazon-Aktie: Nach Börsenwert gehört Amazon jetzt zum exklusiven Kreis der wertvollsten Konzerne. (Bild: DPA) Foto: Sven Hoppe

Amazon-Aktie im Rallymodus: Konzern erstmals 3 Billionen Dollar wert

Die Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067) haben zu Wochenbeginn mit einem Rekordhoch an ihren Kurssprung vom Freitag angeknüpft. Sie sind so in den exklusiven Club der Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von mehr als drei Billionen US-Dollar aufgestiegen. Die Papiere des Handels- und Technologiekonzerns zogen am Montag zuletzt um 4,5 Prozent auf fast 284 Dollar an und gehörten damit zu den besten Werten im Dow Jones Industrial. Der Leitindex gewann mehr als ein Prozent.

Amazon profitiert derzeit vom aktuellen Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die der weltgrößte Anbieter von Rechenleistung aus dem Netz ist. Im vergangenen Quartal stieg der AWS-Umsatz deutlicher als vom Analysten im Schnitt erwartet.

Optimistischer Ausblick treibt Amazon-Aktie an

Amazon-Konzernchef Andy Jassy sprach davon, dass sich selbst für 2028 bereits eine "bemerkenswerte" Nachfrage abzeichne. Diese Aussage und die jüngsten Geschäftszahlen waren am Freitag derart gut an der Börse angekommen, dass die Anteilscheine um mehr als 15 Prozent in die Höhe geschnellt waren.

Am Montag äußerten sich Analysten positiv. Die Großbank UBS erhöhte das Kursziel von 305 auf 318 Dollar und hielt an ihrer Kaufempfehlung für die Aktien fest. Die Sparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, schrieb Stephen Ju. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet.

Cloud-Giganten beschleunigen ihr Umsatzwachstum

Laut dem Experten Brent Thill vom Analysehaus Jefferies haben die drei sogenannten Hyperscaler Amazon, Alphabet und Microsoft einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt. Unter Hyperscaler versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben.

Thill verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf.

Der 3-Billionen-Dollar-Club wird derzeit von dem KI-Spezialisten Nvidia angeführt, der aktuell gar fast 5 Billionen Dollar auf die Waage bringt. Es folgen die Google-Mutter Alphabet und der Technologiekonzern Apple mit jeweils etwa 4,5 Billionen Dollar und mit etwas Abstand der Softwarekonzern Microsoft, bevor Amazon als jüngstes Mitglied den fünften Platz einnimmt.

Amazon-Aktie: KI bleibt wichtigster Wachstumstreiber

Amazon hat mit dem Sprung über die Marke von drei Billionen US-Dollar eindrucksvoll bewiesen, wie stark Investoren auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Diensten setzen. Vor allem AWS entwickelt sich zum zentralen Wachstumsmotor und sorgt gemeinsam mit optimistischen Analystenkommentaren für zusätzlichen Rückenwind. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Erwartungen an den Konzern. Amazon muss nun zeigen, dass sich die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur langfristig in nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum umwandeln lässt. Gelingt dies, könnte der Konzern seine Spitzenposition weiter ausbauen und an der Börse neue Rekorde erreichen.

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