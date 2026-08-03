Panorama

AfD-Verbotsverfahren: Über 1.000 Juristen fordern in offenem Brief AfD-Verbot

Mehr als 1.000 Juristinnen und Juristen erhöhen den Druck auf die Politik und verlangen ein AfD-Verbotsverfahren. Ein offener Brief sorgt für neue Dynamik in der Debatte. Doch ob daraus tatsächlich ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht wird, bleibt weiter offen.