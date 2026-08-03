Wirtschaft

VDI-Ingenieurmonitor: Arbeitslosigkeit unter Ingenieuren erreicht Rekordniveau

Ingenieure und Informatiker galten lange als besonders gefragt. Doch aktuelle Zahlen zeigen, dass selbst technische Berufe die Konjunkturschwäche deutlich zu spüren bekommen. Handelt es sich nur um eine vorübergehende Delle oder um eine tiefgreifende Veränderung des Arbeitsmarktes?