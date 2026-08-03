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US-Börsenbericht: Tech-Aktien legen zu, während der Ölpreis wegen US-Iran-Gesprächen sinkt

Spannung an den Märkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Wall Street heute beflügelt haben.
Autor
Bonnier Investor
03.08.2026 22:04
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Tech-Aktien legen zu, während der Ölpreis wegen US-Iran-Gesprächen sinkt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Wall Street verzeichnet deutliche Gewinne zum Wochenstart

Die Börsen an der Wall Street starteten im Plus in die neue Handelswoche, wobei die Nasdaq der große Gewinner war, da eine Reihe von Tech-Aktien deutliche Gewinne verbuchen konnte.

Dies geschah vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise nach Berichten über Gespräche zwischen den USA und dem Iran mit dem Ziel, die Spannungen zwischen beiden Nationen abzubauen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,3 Prozent und schloss bei 53.178,41 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 2,13 Prozent bei 25.913,90 Punkten beendete.

Unterdessen legte der S&P 500 um 1,48 Prozent auf 7.600,49 Punkte zu.

Sinkende Ölpreise und Hoffnungen auf geopolitische Entspannung

Luftfahrtaktien profitierten am stärksten vom Optimismus über eine Deeskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran. American Airlines, United Airlines und JetBlue legten um jeweils über 6 Prozent zu.

Der Preis für die Rohölsorte Brent sank bis zum Börsenschluss um über 4,7 Prozent auf 83 US-Dollar pro Barrel.

Dies folgte auf Äußerungen von Trump gegenüber Reportern, wonach die aktuellen Verhandlungen die „letzte Chance“ des Irans seien, nachdem er zuvor Angriffe auf das Land abgesagt hatte, bei denen es sich laut seinen Angaben um einen groß angelegten Angriff gehandelt hätte.

Starke Performance im Technologiesektor

Die meisten wichtigen Technologie- und Chip-Aktien verzeichneten deutliche Gewinne und trieben die Nasdaq nach oben.

Meta und Microsoft waren die beiden Hauptgewinner unter den „Mag-7“-Aktien und legten um mehr als 6 Prozent bzw. 4,9 Prozent zu.

Im Chipsektor schoss Oracle um 9,2 Prozent nach oben, während SanDisk um 6,1 Prozent zulegte.

Unterdessen schloss Bristol Myers Squibb nahezu unverändert nach Berichten, wonach AstraZeneca eine Übernahme des Unternehmens im Rahmen eines potenziellen Pharma-Megadeals geprüft haben soll.

Amazon verzeichnete den zweiten Gewinnstag in Folge und erreichte am Montag ein Allzeithoch, als der Marktwert des Unternehmens erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar erreichte. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 4,6 Prozent.

Boeing schoss um 8 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die lang erwartete Zulassung für die Boeing 737 Max 7 erhalten hatte.

Die Hotelkette Marriott International brach um 7 Prozent ein, obwohl das Unternehmen für das zweite Quartal Ergebnisse vorlegte, die die Erwartungen übertrat.

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