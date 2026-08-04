Wirtschaft

Selbstbedienungskassen: Der stille Milliardenverlust an der Kasse

Avocados werden zu Gurken, Garnelen zu Karotten und teure Waren zu billigen Produkten. An Selbstbedienungskassen verschwinden Millionen durch Betrug, Bedienfehler und technische Schwächen. Händler rüsten deshalb mit Kameras, künstlicher Intelligenz und strengeren Kontrollen auf. Doch selbst moderne Systeme können nicht verhindern, dass die vermeintlich günstige Kasse zu einem teuren Risiko wird.