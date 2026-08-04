Politik

Sperrklausel bei Wahlen: Soll die Fünf-Prozent-Hürde fallen?

Die Parteienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch: Alte Volksparteien verlieren, kleine Parteien legen zu, doch die sind nicht im Parlament vertreten. Das Ergebnis: Wahlen widerspiegeln immer weniger das Wählerverhalten. Nun hat ein Ex-Verfassungsgerichtspräsident angeregt, die Fünf-Prozent-Hürde auf drei Prozent abzusenken. Warum die Sperrklausel in der Kritik steht und wer von einer Änderung profitiert.