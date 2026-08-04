Politik

Sperrklausel bei Wahlen: Soll die Fünf-Prozent-Hürde fallen?

Die Parteienlandschaft in Deutschland ist im Umbruch: Alte Volksparteien verlieren, kleine Parteien legen zu, doch die sind nicht im Parlament vertreten. Das Ergebnis: Wahlen widerspiegeln immer weniger das Wählerverhalten. Nun hat ein Ex-Verfassungsgerichtspräsident angeregt, die Fünf-Prozent-Hürde auf drei Prozent abzusenken. Warum die Sperrklausel in der Kritik steht und wer von einer Änderung profitiert.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.08.2026 08:13
Lesezeit: 4 min
Sperrklausel bei Wahlen: Soll die Fünf-Prozent-Hürde fallen?
SPD, FDP, Grüne und BSW: Wer scheitert bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt an der Fünf-Prozent-Hürde? (Foto: dpa) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

Im Folgenden:

  • Warum die Fünf-Prozent-Hürde bei Wahlen kritisiert wird. 
  • Wie Parteien von einer Senkung der Sperrklausel profitieren.
  • Wovor Kritiker bei einer möglichen Reform warnen. 

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