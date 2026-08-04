Wirtschaft

Analyse: China stößt auf eine wirtschaftliche Mauer

Während Chinas Fortschritte bei der Herstellung hochentwickelter Computerchips die Börsenmärkte erschüttern, gibt es in China eine andere, bedrohlichere wirtschaftliche Entwicklung
Autor
avtor
Hakon Redder
04.08.2026 07:33
Lesezeit: 11 min
Analyse: China stößt auf eine wirtschaftliche Mauer
Handelsbarrieren wie die der USA sind die größte Gefahr für China. (Foto: dpa) Foto: Evan Vucci

Im Folgenden:

  • Warum Chinas offizielle Wachstumsdaten die tatsächliche wirtschaftliche Schwäche des Landes verschleiern.
  • Wie die extreme Abhängigkeit von Exporten zu neuen Handelsbarrieren im Westen führt.
  • Weshalb Chinas Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt trotz technologischer Erfolge schrumpft.

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