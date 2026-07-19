Wirtschaft

Hackergruppen 2026: Diese Cyber-Elite greift Deutschlands Unternehmen an

Sie knacken nicht nur Passwörter, sondern manipulieren Helpdesks, missbrauchen Fernzugriffe und stehlen sogar biometrische Daten. Die gefährlichsten Hackergruppen 2026 greifen genau dort an, wo Unternehmen ihren Systemen, Mitarbeitern und Dienstleistern vertrauen. Zehn Cyber-Akteure zeigen, welche Methoden Sicherheitsteams jetzt beherrschen müssen.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
19.07.2026 07:21
Lesezeit: 14 min
Hackergruppen 2026: Diese Cyber-Elite greift Deutschlands Unternehmen an
Hackergruppen nutzen Menschen, Browser und Softwareketten aus. (Foto: dpa | Philip Dulian) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum Hackergruppen 2026 zunehmend das Vertrauen von Mitarbeitern und Unternehmen ausnutzen.
  • Wie Angreifer selbst eine aktivierte Mehrfaktor-Authentifizierung erfolgreich umgehen können.
  • Welche Hackergruppen Banken, Behörden und kritische Infrastrukturen besonders bedrohen.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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