Politik

So will Finnland die Russen aufhalten

Sümpfe, die Panzer verschlingen, und zugewachsene Forstwege. Weltweit wächst die Erkenntnis, dass unberührte Natur als nationale Verteidigungslinie dienen kann. In Finnland, das eine lange Grenze zu Russland hat, wird derzeit untersucht, wie „Rewilding“, also die Renaturierung, zum neuen Schutzschild des Landes werden kann.