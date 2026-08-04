Politik

So will Finnland die Russen aufhalten

Sümpfe, die Panzer verschlingen, und zugewachsene Forstwege. Weltweit wächst die Erkenntnis, dass unberührte Natur als nationale Verteidigungslinie dienen kann. In Finnland, das eine lange Grenze zu Russland hat, wird derzeit untersucht, wie „Rewilding“, also die Renaturierung, zum neuen Schutzschild des Landes werden kann.
Autor
avtor
Per-Olof Lindsten
04.08.2026 09:15
Lesezeit: 11 min
So will Finnland die Russen aufhalten
In Finnland, mit seiner langen Grenze zu Russland, wird "Rewilding" untersucht. (Foto: dpa) Foto: Lauri Heino

Im Folgenden:

  • Wie Finnland seine unberührte Natur gezielt als militärisches Schutzschild gegen Russland einsetzen will.
  • Warum der geplante Rückbau von Grenzstraßen zu Konflikten mit der Forstwirtschaft führt.
  • Welche baltischen Staaten dem finnischen Beispiel einer grünen Verteidigungslinie folgen wollen.

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Per-Olof Lindsten

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