Finanzen

Palantir-Aktie: Überwachungsfirma hebt Prognose kräftig an

Die Palantir-Aktie schießt nach starken Quartalszahlen zweistellig nach oben und profitiert vom boomenden KI-Geschäft in den USA. Vor allem die enorme Nachfrage von Unternehmen sorgt für neues Wachstum und verschafft dem Konzern Rückenwind für eine höhere Jahresprognose.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.08.2026 15:24
Aktualisiert: 04.08.2026 15:24
Lesezeit: 2 min
Palantir-Aktie: Überwachungsfirma hebt Prognose kräftig an
Palantir steigert den Umsatz um 93 Prozent. Vor allem das US-Geschäft mit Unternehmen und Behörden treibt die Palantir-Aktie an. (Bild: Gemini)

Im Folgenden:

  • Wie Palantir den Umsatz um 93 Prozent steigern konnte.
  • Warum US-Unternehmen immer stärker auf Palantir setzen.
  • Welche Rolle Alex Karp im Wettbewerb der KI-Anbieter spielt.

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