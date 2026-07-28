Politik

Trump-Vertraute Loomer in der Ukraine: „Russland hat mich getäuscht“

Jahrelang verbreitete Laura Loomer die Erzählungen des Kremls und beschimpfte die Ukraine als Land der „Nazi-Apologeten“. Nun reist die einflussreiche Trump-Vertraute nach Kyjiw, erlebt russische Angriffe und gesteht öffentlich: „Ich lag falsch.“ Ihre spektakuläre Kehrtwende könnte weit mehr verändern als nur die Stimmung innerhalb der MAGA-Bewegung.