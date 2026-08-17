Finanzen

Europäische Aktien brechen Rekorde: Welche Sektoren sind am attraktivsten?

Nach einem turbulenten ersten Halbjahr tendieren die europäischen Aktienmärkte auf Allzeithochs. Analysten sehen ein zweistelliges Wachstumspotenzial bei den Unternehmensgewinnen und eine sich verringernde Kluft zu den USA. Der regionale Aktienindex STOXX 600 stieg im Juni um rund 2,5 Prozent, im zweiten Quartal um mehr als zehn Prozent und seit Jahresbeginn um mehr als 8 Prozent. Wie Anleger nun reagieren sollten.