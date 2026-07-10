In einer Zeit, in der geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Umbrüche Ihren Alltag und Ihre finanzielle Planung zunehmend beeinflussen, fühlen Sie sich vielleicht oft verunsichert oder fragen sich, ob Ihre Altersvorsorge und Ihr hart erarbeiteter Wohlstand in guten Händen sind. Ob es die Sorge vor einer erdrückenden Steuerlast, die Angst um die Sicherheit Ihrer Immobilien oder das Unbehagen angesichts globaler Machtkämpfe um kritische Rohstoffe ist – wir verstehen diese Emotionen und möchten Ihnen in dieser Episode helfen, die komplexen Hintergründe besser einzuordnen. Begleiten Sie uns bei einer Analyse der Themen, die Deutschland und die Welt aktuell bewegen, damit Sie trotz aller Ungewissheit fundierte Einblicke gewinnen. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Deutscher Mietmarkt

Private Kleinvermieter, die zwei Drittel des Marktes stützen, ziehen sich aufgrund von Bürokratie, Sanierungszwang und sinkenden Renditen zunehmend zurück, was die Wohnungskrise verschärft. Viele Eigentümer machen mittlerweile Verluste oder weichen auf Eigenbedarf aus, um dem asymmetrischen Mietrecht zu entgehen.

2 Fiskalischer Spitzenreiter

Deutschland hält 2026 mit einem Steuerkeil von 48 Prozent den Rekord bei der Abgabenlast in Europa, was die Kaufkraft und die Gewinnung internationaler Talente massiv schwächt. Geplante Senkungen der Körperschaftsteuer greifen erst ab 2028 und lassen die hohe Belastung der Arbeitseinkommen vorerst unberührt.

3 Kampf um Niob

Brasilien kontrolliert über 90 Prozent der weltweiten Reserven des strategischen Metalls Niob, das für die Rüstungsindustrie und moderne Schnelllade-Batterien unverzichtbar ist. Während die EU den Rohstoff für ihre Verteidigungsfähigkeit sichern will, erschweren Monopole und ökologische Probleme im Tagebau den Marktzugang für Investoren. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

4 Polestar USA

Aufgrund der Connected Vehicle Rule verbieten die USA Polestar ab dem Modelljahr 2027 den Verkauf, da die chinesische Kontrolle über das Unternehmen als nationales Sicherheitsrisiko gewertet wird. Polestar akzeptiert die Entscheidung ohne Berufung und verlagert seinen Fokus nun vollständig auf den europäischen Markt.

5 Steuererhöhungen 2027

Die Bundesregierung plant für 2027 eine Erhöhung der Spirituosensteuer um 20 Prozent sowie die Einführung einer Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke, um Haushaltslücken zu schließen. Diese Maßnahmen werden offiziell auch mit dem Gesundheitsschutz und der Vermeidung von Krebserkrankungen begründet.

6 Drama um den Varso Tower

Am Varso Tower in Warschau kam es wiederholt zu gefährlichen Glasbrüchen durch Nickelsulfid-Einschlüsse, was Fragen zur Sicherheit moderner Glasfassaden aufwirft. Juristen betonen die strenge Gefährdungshaftung des Eigentümers, der bei wiederholten Vorfällen mit dem Verlust des Versicherungsschutzes und strafrechtlichen Folgen rechnen muss.

7 Vor den US-Kongresswahlen

Donald Trump geht mit historisch schlechten Popularitätswerten in die Kongresswahlen, was den Demokraten Chancen auf eine Mehrheit im Repräsentantenhaus eröffnet. Dennoch verfügen pro-Trump-Gruppen über einen finanziellen „Joker“ von rund 350 Millionen Dollar, der die lokalen Rennen in der Schlussphase noch beeinflussen könnte.

Warum diese Woche so entscheidend war

Diese Woche markierte einen Wendepunkt, da Deutschland als fiskalischer Spitzenreiter neue Rekordbelastungen verzeichnete und gleichzeitig das soziale Fundament des Wohnungsmarktes durch den Rückzug privater Vermieter weiter erodierte. Besonders brisant war die Eskalation im Handelskrieg, in dessen Zuge die USA vernetzte Fahrzeuge der Marke Polestar aufgrund ihrer chinesischen Eigentümerstruktur als nationales Sicherheitsrisiko einstuften und faktisch vom Markt verbannten. Parallel dazu verschärfte sich der globale Machtkampf um den kritischen Rohstoff Niob sowie die politische Anspannung vor den US-Kongresswahlen, was die geopolitische Instabilität dieser Phase unterstrich.

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