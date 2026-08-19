Finanzen

Biontech-Aktie hebt ab: Zulassungshoffnung löst Kursrally bei Biontech-Aktie aus

Die Biontech-Aktie schießt im US-amerikanischen Börsenhandel am Mittwoch kräftig nach oben und lässt den Gesamtmarkt weit hinter sich. Anleger setzen auf einen wichtigen Impuls aus den USA, doch neben neuen Chancen rücken auch die jüngsten Geschäftszahlen und erhebliche Verluste in den Blick.
Autor
avtor
Markus Gentner
19.08.2026 16:50
Aktualisiert: 19.08.2026 16:50
Lesezeit: 2 min
Biontech-Aktie hebt ab: Zulassungshoffnung löst Kursrally bei Biontech-Aktie aus
Impfstoffhoffnung und Krebsforschung beflügeln die BioNTech-Aktie. (Bild: dpa) Foto: Boris Roessler

Biontech-Aktie springt an: Zulassungshoffnung löst Kursrally aus

Die Biontech-Aktie hat am Mittwoch kräftig zugelegt. Im Vormittagshandel an der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq betrug der Kurssprung 17,5 Prozent. Zeitweise gewann der Nasdaq-Wert in der Börsensitzung sogar mehr als 22 Prozent und kletterte auf über 115 US-Dollar. Zuvor hatte der Anteilsschein zur Startglocke bei 109,29 US-Dollar notiert.

Als entscheidender Kurstreiber gilt die wachsende Erwartung einer US-Zulassungsentscheidung für den aktualisierten COVID-19-Impfstoff, den Biontech und Pfizer an die XFG-Variante angepasst haben. Beide Unternehmen reichten das Vakzin bei der FDA für die Impfsaison 2026/2027 ein. Die Europäische Kommission hatte die Zulassung für Europe bereits im Juli 2026 erteilt. Die Bewegung der Biontech-Aktie deutet damit auf eine Neubewertung der kurzfristigen Umsatzperspektiven vor der Herbst-Impfsaison hin.

Biontech-Aktie: Analysten und Onkologie-Pipeline stützen

Zusätzlichen Rückenwind liefern Analysten. Morgan Stanley bestätigte seine Kaufempfehlung. Citi bewertet die Biontech-Aktie mit „Buy“ und nennt ein Kursziel von 125 US-Dollar. Das durchschnittliche Konsensziel liegt bei rund 120,74 USD, während Experten im Mittel einen fairen Wert von 128,83 US-Dollar je Biontech (ADRs)-Aktie ansetzen.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 werden zudem mehrere Datenauswertungen aus zulassungsrelevanten Onkologie-Studien erwartet. Dazu zählen Pumitamig bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in der Erstlinientherapie und Gotistobart bei platinresistentem Eierstockkrebs. Das stützt die langfristige Investmentthese. Hinzu kommt eine Barreserve von 16,6 Milliarden Euro, die Biontech trotz laufender Verluste vor kurzfristigen Finanzierungsrisiken schützt.

Biontech verfügt durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs über eine starke Marktposition. Der Fokus auf Immuntherapien und strategische Partnerschaften hebt das Unternehmen von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab. Für die Biontech-Aktie verbindet sich das etablierte Impfstoffgeschäft damit mit den Erwartungen an die Onkologie-Pipeline.

Der Gesamtmarkt half nur leicht: Der S&P 500 stieg um 0,4 Prozent, der Dow Jones um 0,3 Prozent und der Nasdaq um 0,1 Prozent. Damit war die Rally des Nasdaq-Wert nahezu ausschließlich unternehmensspezifisch. Der Biotech-Sektor bleibt von regulatorischer Unsicherheit und Fortschritten in der Produktentwicklung geprägt.

Abstand zum Jahrestief bei Biontech-Aktie wächst

Der Biontech-Aktienkurs hat sich deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 79,52 US-Dollar erholt. Dieses wurde am 11.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs lag die Biontech (ADRs)-Aktie 39,94 Prozent darüber. Zum 52-Wochen-Hoch von 123,96 US-Dollar vom 23.01.2026 fehlten noch 10,23 Prozent.

Die jüngste Bilanz zeigt zugleich die Risiken. Am 04.08.2026 berichtete Biontech über das am 30.06.2026 beendete Quartal. Der Verlust je Aktie stieg von -1,81 US-Dollar im Vorjahresquartal auf -3,77 US-Dollar. Der Umsatz sank um 58,46 Prozent von 295,60 Millionen US-Dollar auf 122,78 Millionen US-Dollar. Für 2026 erwarten Experten einen Verlust von -5,583 Euro. Für 2025 erhielten Aktionäre keine Dividende, auch im kommenden Jahr soll sich daran nichts ändern.

Die Biontech-Aktie profitiert somit kurzfristig von der Zulassungshoffnung und langfristig von der Pipeline, während die jüngsten Geschäftszahlen Verluste und einen Umsatzrückgang zeigen. Für den Biontech-Aktienkurs bleiben deshalb die FDA-Entscheidung und die angekündigten Studiendaten maßgeblich.

Biontech-Aktie: Große Chancen treffen auf schwache Zahlen

Die Biontech-Aktie erhält durch die erwartete US-Entscheidung zum angepassten COVID-19-Impfstoff einen starken kurzfristigen Impuls. Zugleich stützen positive Analystenurteile, bevorstehende Studiendaten aus der Onkologie und die hohe Barreserve die längerfristige Investmentthese. Dennoch bleiben die jüngsten Geschäftszahlen ein deutlicher Gegenpol: Der Umsatz ist stark gesunken, während sich der Verlust je Aktie ausgeweitet hat. Entscheidend wird deshalb sein, ob die FDA-Zulassung tatsächlich erfolgt und ob die angekündigten Krebsstudien überzeugende Ergebnisse liefern. Der kräftige Kursanstieg zeigt die gewachsene Zuversicht der Anleger, nimmt mögliche Erfolge aber teilweise vorweg. Chancen und Risiken liegen bei Biontech somit weiterhin eng beieinander. Weitere Kursausschläge sind daher durchaus jederzeit möglich.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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