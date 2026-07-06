Finanzen

Fiskalischer Spitzenreiter: Wie Deutschland seinen Bürgern am meisten abknöpft

Eine Analyse zur Steuerbelastung in Europa zeigt für das Jahr 2026 eine bittere Wahrheit für deutsche Steuerzahler: Die Bundesrepublik hält den absoluten Rekord bei den Abgaben auf Arbeitseinkommen. Wer in Deutschland hart arbeitet, zahlt einen hohen Preis: Wie wenig vom Bruttolohn übrig bleibt.
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Tanja Smrekar, Mirell Bellmann
06.07.2026 06:03
Lesezeit: 4 min
Fiskalischer Spitzenreiter: Wie Deutschland seinen Bürgern am meisten abknöpft
Rekordhalter bei der Steuerbelastung in Europa: Deutschland im Fokus des internationalen Standortvergleichs. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland aktuell die höchste Abgabenlast auf Arbeitseinkommen in Europa verzeichnet.
  • Wie das hohe Preisniveau den nominalen Lohnvorsprung im europäischen Vergleich aufzehrt.
  • Weshalb die geplante Senkung der Körperschaftsteuer die Belastung vorerst unberührt lässt.

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