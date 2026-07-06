Finanzen

Fiskalischer Spitzenreiter: Wie Deutschland seinen Bürgern am meisten abknöpft

Eine Analyse zur Steuerbelastung in Europa zeigt für das Jahr 2026 eine bittere Wahrheit für deutsche Steuerzahler: Die Bundesrepublik hält den absoluten Rekord bei den Abgaben auf Arbeitseinkommen. Wer in Deutschland hart arbeitet, zahlt einen hohen Preis: Wie wenig vom Bruttolohn übrig bleibt.