Wirtschaft

Sprengung Nord-Stream: Ukrainer in Kroatien festgenommen

Vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines führen Ermittlungen zu den Sprengungen erneut zu einer Festnahme. Es ist nicht das erste Mal, dass der Ukrainer den Ermittlern ins Netz geht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.08.2026 15:31
Lesezeit: 1 min
Sprengung Nord-Stream: Ukrainer in Kroatien festgenommen
Beim Anschlag auf die Nord-Stream-Gas-Pipelines im September 2022 waren drei der vier Röhren insgesamt zerstört worden. (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Warum die Bundesanwaltschaft einen zweiten Verdächtigen festnehmen ließ.
  • Wie der mutmaßliche Attentäter zuvor einer Auslieferung aus Polen entging.
  • Welche Rolle der festgenommene Ukrainer bei den Anschlägen spielte.

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