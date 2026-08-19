Politik

Altersteilzeit vorm Aus? Regierung will beliebtestes Modell für Berufsausstieg streichen

Mit Altersteilzeit in den wohlverdienten Ruhestand: So haben Millionen Deutsche ihren Renteneinstieg geplant. Doch die Bundesregierung will das Blockmodell der Altersteilzeit abschaffen und das Zugangsalter auf 58 Jahre anheben. Warum die Abschaffung in Zeiten des Stellenabbaus an den Bedürfnissen der Unternehmen und vieler Beschäftigter vorbeigeht.