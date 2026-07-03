Wirtschaft

Varso Tower: Zweite Glasscheibe fällt vom höchsten Gebäude der EU

Erst fiel Glas auf eine Straße, jetzt beschädigte eine Scheibe ein Auto: Am Varso Tower in Warschau häufen sich Vorfälle an der Fassade. Der Eigentümer verweist auf ein bekanntes Materialphänomen, Juristen aber sehen wachsende Risiken. Es geht um Haftung, Versicherungsschutz und die Frage, wie sicher Europas moderne Glas-Hochhäuser wirklich sind.
Autor
avtor
Anna Gołasa
03.07.2026 19:00
Lesezeit: 10 min
Varso Tower: Zweite Glasscheibe fällt vom höchsten Gebäude der EU
Nach dem zweiten Glasbruch am Varso Tower wächst der Druck auf Eigentümer und Verwalter. (Foto: dpa/PAP | Leszek Szymanski) Foto: Leszek Szymanski

Im Folgenden:

  • Warum am höchsten Gebäude der EU erneut Glas herabfiel.
  • Wie gefährlich der Vorfall am Varso Tower wirklich war.
  • Weshalb der Eigentümer jetzt unter erhöhtem Druck steht.

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Anna Gołasa
Anna Golasa ist seit 2011 bei Puls Biznesu. Täglich analysiert sie den Immobilienmarkt. Sie besucht Bauträger, die Wohnungen, Büros, Hotels, Einkaufszentren und Lagerhallen errichten. Außerdem interviewt sie Immobilienverwalter, Makler und Analysten für Branchenneuigkeiten. Privat interessiert sie sich für Fremdsprachen, die italienische Kultur, Fernreisen und Radfahren.
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