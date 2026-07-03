Wirtschaft

Varso Tower: Zweite Glasscheibe fällt vom höchsten Gebäude der EU

Erst fiel Glas auf eine Straße, jetzt beschädigte eine Scheibe ein Auto: Am Varso Tower in Warschau häufen sich Vorfälle an der Fassade. Der Eigentümer verweist auf ein bekanntes Materialphänomen, Juristen aber sehen wachsende Risiken. Es geht um Haftung, Versicherungsschutz und die Frage, wie sicher Europas moderne Glas-Hochhäuser wirklich sind.