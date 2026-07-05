Immobilien

Deutscher Mietmarkt: Warum sich das Vermieten für Private nicht mehr lohnt

Die Wohnungskrise in Deutschland verschärft sich. Doch während in Talkshows meist über rücksichtslose Immobilienkonzerne debattiert wird, gerät die wichtigste Säule des deutschen Mietmarktes still und leise ins Wanken - der private Kleinvermieter.