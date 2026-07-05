Immobilien

Deutscher Mietmarkt: Warum sich das Vermieten für Private nicht mehr lohnt

Die Wohnungskrise in Deutschland verschärft sich. Doch während in Talkshows meist über rücksichtslose Immobilienkonzerne debattiert wird, gerät die wichtigste Säule des deutschen Mietmarktes still und leise ins Wanken - der private Kleinvermieter.
Autor
Stephanie Schoen
05.07.2026 07:31
Lesezeit: 4 min
Deutscher Mietmarkt: Warum sich das Vermieten für Private nicht mehr lohnt
Laut der PwC-Befragung beklagen 84 Prozent der privaten Eigentümer massive finanzielle Belastungen durch gestiegene Material- und Handwerkerkosten. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum private Vermieter trotz hoher Nachfrage immer öfter Verluste machen.
  • Wie das Gebäudeenergiegesetz und Regulierung die Altersvorsorge gefährden.
  • Welche Folgen der Rückzug privater Eigentümer für den Mietmarkt hat.

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