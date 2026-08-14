Finanzen

US-Börsenbericht: Sandisk und Reddit glänzen trotz wachsender Konjunktursorgen

Erfahren Sie, welche Dynamiken die Wall Street bewegen und warum ausgewählte Einzelwerte den trüben Konjunktursignalen trotzen.
Autor
Bonnier Investor
14.08.2026 22:07
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Sandisk und Reddit glänzen trotz wachsender Konjunktursorgen
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Konjunkturdaten bremsen den Rekordlauf der Wall Street

Sandisk ging am Freitag als größter Gewinner an der Wall Street aus einem ansonsten uneinheitlichen Handelstag für US-Aktien hervor, nachdem schwache Konsum- und Einzelhandelsdaten einem früheren Marktanstieg den Schwung raubten.

Rückgänge sowohl beim US-Verbrauchervertrauen als auch bei den Einzelhandelsdaten dämpften die Stimmung unter den Marktteilnehmern und führten dazu, dass der S&P 500 seinen Rekordlauf unterbrach.

Trotz der enttäuschenden Daten stiegen die Renditen von US-Staatsanleihen, während der Ölpreis die Marke von 82 US-Dollar überschritt, nachdem die USA mit der Verhängung mehrerer wirtschaftlicher Maßnahmen gegen den Iran gedroht hatten.

Speicherhersteller trotzen dem Abwärtstrend dank KI-Boom

Sandisk legte um mehr als 7 Prozent zu, nachdem JP Morgan die Einstufung für den Speicherriesen angehoben hatte. Die Großbank erklärte, dass Sandisk – dessen Aktie sich in diesem Jahr bereits versechsfacht hat – dank der enormen Nachfrage nach Speicherchips im Zuge des Booms der Künstlichen Intelligenz (KI) weiterhin Wachstumspotenzial besitze.

Der Datenspeicherspezialist Seagate Technology gehörte ebenfalls zu den stärksten Werten im S&P 500 und verzeichnete im Tagesverlauf ein Plus von mehr als 5,5 Prozent.

Der iShares Semiconductor ETF schloss jedoch mit einem Minus von 1,1 Prozent, nachdem er zuvor kurzzeitig im Plus notiert hatte, was auf eine Schwäche einiger Chip-Aktien zum Wochenausklang hindeutete.

SpaceX verlor rund 1 Prozent. In der nächsten Woche wird eine weitere Tranche seiner Aktien freigegeben; es ist die zweite seit dem Börsengang des Unternehmens zu Beginn des Sommers. Auf Wochensicht verzeichnete die Aktie dennoch ein Plus von mehr als 2 Prozent.

Reddit-Kurssprung und gemischte Entwicklung bei den Leitindizes

Die Aktie von Reddit schoss um 12,5 Prozent nach oben, nachdem bekannt wurde, dass die Social-Media-Plattform am kommenden Dienstag in den S&P 500 aufgenommen wird.

Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,2 Prozent auf einen Schlussstand von 53.732,41 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 26.729,16 Punkten beendete.

Unterdessen legte der S&P 500 um 0,17 Prozent auf 7.785,76 Punkte zu.

Die Branchenriesen Walt Disney Corporation (1,96 Prozent), Chevron (1,16 Prozent) und United Health (0,61 Prozent) waren an diesem Tag die größten Gewinner im Dow Jones.

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