ECS Energiemakler: Wenn die Stromrechnung Fragen aufwirft

ECS Energiemakler prüft Energieverträge und Abrechnungen im Mittelstand – dort, wo Strom- und Gaskosten längst zur Managementfrage geworden sind. (Foto: ecs-energiemakler)

ECS Energiemakler prüft Energieverträge und Abrechnungen im Mittelstand – dort, wo Strom- und Gaskosten längst zur Managementfrage geworden sind. (Foto: ecs-energiemakler)

Energie als laufende Aufgabe für Unternehmen

Der deutsche Energiemarkt ist für Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht nur teurer, sondern auch komplizierter geworden. Das zeigt sich am Preisniveau: Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch von 50 Megawattstunden zahlten in Deutschland zum 1. April 2024 im Durchschnitt 30,52 Cent pro Kilowattstunde Strom, wie Auswertungen von Statista zeigen. Energieintensive Industriebetriebe mit einem Jahresverbrauch von 24 Gigawattstunden kamen im selben Zeitraum auf 20,16 Cent pro Kilowattstunde.

Inzwischen hat sich der Markt zwar etwas beruhigt. Laut BDEW liegen die Neuabschlüsse kleiner und mittlerer Industriebetriebe 2026 im Durchschnitt bei 16,7 Cent pro Kilowattstunde und damit unter dem Vorjahreswert. Einfacher ist die Beschaffung damit aber nicht automatisch geworden. Denn in die Preisstruktur greifen heute staatliche Entlastungen wie reduzierte Stromsteuersätze, Zuschüsse zu den Übertragungsnetzentgelten und die Abschaffung der Gasspeicherumlage ein.

Für viele Unternehmen reicht es deshalb nicht mehr, nur auf den Kilowattstundenpreis zu schauen. Sie müssen ihre Energieversorgung heute genauer organisieren als noch vor wenigen Jahren.

ECS Energiemakler als Schnittstelle zwischen Markt und Betrieb

In diesem komplexer gewordenen Markt hat ECS Energiemakler sein Geschäftsmodell entwickelt. Das 2014 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Maulbronn, hinzu kommen ein Büro in Fellbach bei Stuttgart und eine Vertretung am Bodensee. ECS kümmert sich um Themen, die zwischen Energiebeschaffung, Vertragsprüfung und der laufenden Kontrolle von Energiekosten liegen.

Die Grundidee: Viele Unternehmen haben im Energiebereich nicht nur mit hohen Preisen zu tun, sondern auch mit komplexen Vertragsstrukturen, unterschiedlichen Lieferstellen, Verbrauchsprofilen und Abrechnungsfragen. Genau an diesen Schnittstellen setzt ECS an. Zum Angebot gehören Lastganganalysen, Energieaudits, Vertragsanalysen, Einkaufsstrategien, Bedarfsanalysen für Immobilien, Bündelverträge, Versorgerwechsel und Instrumente zur Kontrolle von Energiekosten und Leistungsspitzen.

Damit übernimmt das Unternehmen Aufgaben, die für viele Betriebe zwar wichtig, intern aber nicht immer dauerhaft abgebildet sind. Gerade in mittelständischen Strukturen fehlt oft die Zeit, Energieverträge, Preisbestandteile und Monatsabrechnungen laufend mit derselben Tiefe zu prüfen, wie es spezialisierte Dienstleister tun.

Unternehmen profitieren dabei von Einkaufsstrategien, detaillierten Lastganganalysen und der breiten Präsenz des Unternehmens. ECS verweist dabei auf eine für Kunden kostenneutrale Dienstleistung, bei der die Vergütung an Einsparungen oder Vertragsabschlüsse gekoppelt ist.

Die Relevanz liegt oft im Detail

Besonders bei größeren Verbrauchsmengen können fehlerhafte Preisansätze oder unklare Abrechnungen schnell erhebliche Summen ausmachen. Ein Fall aus dem Gasbereich zeigt das in Zahlen. Eine Projektgesellschaft kaufte im August 2024 ein Objekt mit einem jährlichen Gasverbrauch von rund 1,6 Millionen Kilowattstunden. Eine vollständige Aufstellung über die Monatsabrechnungen für den Zeitraum von August 2024 bis August 2025 lag dem Kunden erst im September 2025 vor.

Für die Restjahresmenge von August bis Dezember 2024, insgesamt 836.000 Kilowattstunden, war zunächst ein Energiepreis von 19,2 Cent pro Kilowattstunde angesetzt worden.

Nach Verhandlungen mit dem zuständigen Stadtwerk konnte dieser Preis auf 4,99 Cent pro Kilowattstunde reduziert werden. Daraus ergab sich für die Projektgesellschaft eine Rückerstattung von 118.795,60 Euro.

Wo ECS besonders gefragt ist: Hausverwaltungen und Gewerbe

Ein wichtiger Bereich für ECS ist die Immobilienwirtschaft. Hausverwaltungen und größere Objektbestände bringen häufig eine besondere Komplexität mit sich: mehrere Lieferstellen, unterschiedliche Eigentümerstrukturen, wechselnde Nutzer, Abrechnungen zu festen Stichtagen und die Notwendigkeit, alle Vorgänge nachvollziehbar zu dokumentieren.

In einem solchen Umfeld geht es nicht nur darum, günstige Energie einzukaufen. Es geht auch darum, Verträge, Zählerstrukturen und Verwaltungsprozesse so zu organisieren, dass sie im Alltag funktionieren. Themen wie Bündelung mehrerer Lieferstellen, Einzelabrechnung, Zählerablesung und Vertragsmanagement gewinnen dadurch an Bedeutung.

ECS arbeitet auch für Hotels, produzierende Unternehmen und Handwerksbetriebe. Mehr als 80 Hotels, über 250 produzierende Betriebe, mehr als 140 Handwerksbetriebe und über 50 Hausverwaltungen gehören zum betreuten Kundenkreis.

Ausweitung des Geschäfts nach Österreich

ECS plant, den Energievertrieb auch in Österreich auszubauen. Dort stehen für Unternehmen ebenfalls Fragen zu Energiebeschaffung, Vertragslaufzeiten und laufenden Energiekosten im Raum. Für einen Dienstleister, der Aufgaben rund um Beschaffung, Vertragsprüfung und Kostenkontrolle übernimmt, eröffnet sich damit ein weiterer Markt.

Wie sich das Geschäft dort entwickeln wird, hängt von den Marktbedingungen vor Ort ab. Dazu gehören die regulatorischen Vorgaben, die Struktur potenzieller Kunden sowie die Frage, in welchem Umfang die bisherigen Erfahrungen aus Deutschland übertragbar sind.