Unser neues Magazin ist da: Die neuen Geldmacher – wie Fintechs klassische Banken herausfordern

Liebe Leserinnen und Leser,

Geld war nie nur ein Zahlungsmittel. Geld ist Vertrauen, Freiheit, Vorsorge – und Macht. Das Kapital auf unserem Girokonto oder der Wert unseres Aktiendepots entscheidet darüber, welche Möglichkeiten wir haben, welche Risiken wir tragen können und wie unabhängig wir unser Leben gestalten dürfen. Doch selten zuvor hat sich die Welt des Geldes so schnell und grundlegend verändert wie in den vergangenen drei Jahren. Was über Jahrzehnte festgefügt schien, wird innerhalb kurzer Zeit neu geordnet: Banken verlieren ihre Selbstverständlichkeit, digitale Anbieter gewinnen an Einfluss, künstliche Intelligenz verändert die Informationsbeschaffung, neue Bezahlsysteme entstehen, und selbst die Frage, in welcher Form eine Währung künftig existiert, ist plötzlich wieder offen.

Fintechs: Die Revolution kommt auf leisen Sohlen

Dieser Wandel beginnt nicht mit einem großen Knall, er schleicht sich mehr und mehr in unseren Alltag: eine zusätzliche Bezahlkarte für die Reise, eine App für den Wertpapierhandel und ein Sparplan, der mit wenigen Berührungen auf dem Smartphone eingerichtet wird. Selbst im alltäglichen Geldverkehr zwischen dem einen und dem anderen Bankkonto gibt es seit Kurzem eine kaum spürbare und letztlich doch machtvolle Änderung: Seit Oktober 2025 sind Überweisungen, die in Sekunden beim Empfänger ankommen, für Bankkunden kostenlos möglich.

Wie die kostenlosen Echtzeitüberweisungen wirkt jeder kleine Schritt für sich genommen zunächst bequem und vergleichsweise unspektakulär. In ihrer Summe aber verändern diese Schritte das Verhältnis zwischen Kunden, Banken, Unternehmen und Kapitalmärkten - und nun kommt noch Unterstützung durch künstliche Intelligenz für Kunden, Verbraucher und Anleger auf der einen sowie für Dienstleister, Banken und Fintechs auf der anderen Seite.

Wer das Geld von morgen gestaltet

Die neuen Geldmacher sind nicht nur Unternehmer, die digitale Finanzplattformen aufbauen. Auch die Anleger, die neue Werkzeuge nutzen, Kosten hinterfragen und ihre finanziellen Entscheidungen stärker selbst in die Hand nehmen, tragen ihren Teil – gewollt oder ungewollt – zur Gestaltung einer neuen Finanzwelt bei.

Was sich auf den ersten Blick etwas dystopisch und beängstigend anhören mag, kann auf den zweiten Blick auch als wichtiges Lebenszeichen der alten (und analogen) Welt gesehen werden. Es sind europäische Banken, die versuchen, im Zahlungsverkehr verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Es sind Technologieunternehmen, die Finanzdienstleistungen in leicht zugängliche Bausteine zerlegen. Und es sind Entwickler, Analysten und Regulierer, die darüber entscheiden, welche Infrastruktur das Geld von morgen tragen wird. PayPal, Visa und all den global agierenden Finanzdienstleistern aus den USA soll das Leben etwas schwerer gemacht werden – Deutschland und Europa wollen und müssen eigenständiger werden. Dank digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz stehen uns nun die passenden Werkzeuge zur Verfügung.

Freiheit braucht finanzielle Verantwortung: Chancen für Verbraucher

Für Verbraucher, Kunden und Anleger eröffnet dieser Wettbewerb enorme Chancen. Finanzdienstleistungen werden günstiger, transparenter und deutlich leichter zugänglich. Vermögensaufbau ist nicht länger nur Menschen vorbehalten, die über große Summen oder persönliche Bankberater verfügen. Bereits mit kleinen und regelmäßigen Anlagebeträgen können Privatanleger an der Börse Vermögen aufbauen – mit wenigen Klicks und ohne größeres Expertenwissen.

Doch mit der Freiheit wächst die Verantwortung. Bei aller Begeisterung für die neuen Möglichkeiten sollten wir die klassische Finanzwelt nicht vorschnell abschreiben. Persönliche Beratung, solide Kreditprüfung, Bilanzstärke und verlässlicher Service behalten ihren Wert. Gerade bei komplexen Entscheidungen zeigt sich, dass Geschwindigkeit nicht alles ist. Die Zukunft wird weder allein den traditionellen Banken noch ausschließlich den Fintechs gehören. Sie wird von jenen gestaltet, die digitale Effizienz mit Vertrauen, Sicherheit und wirtschaftlicher Substanz verbinden.

Die Finanzwelt wird digitaler, schneller und internationaler. Doch ihr entscheidender Maßstab bleibt derselbe: Dient sie den Menschen, die ihr Geld erarbeiten, sparen und investieren? Die neuen Geldmacher fordern die alten Strukturen heraus. Davon können Anleger profitieren – aber nur dann, wenn aus technischer Bequemlichkeit echte finanzielle Selbstbestimmung wird.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Ihr Markus Gentner

DWN-Chefredakteur