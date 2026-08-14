In einer Welt, die von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit und rasantem technologischem Wandel geprägt ist, machen Sie sich vermutlich Gedanken über Ihre finanzielle Sicherheit, Ihre Gesundheit und die Zukunft Europas. Vielleicht spüren Sie eine gewisse Unruhe angesichts drohender Bankenkrisen oder fragen sich, wie Sie in einer alternden Gesellschaft Ihren Lebensstandard halten können.

Wir nehmen Ihre Sorgen ernst und bieten Ihnen in dieser Folge fundierte Einblicke in die versteckten Kosten Ihres Alltags, die Reformbedürftigkeit unserer Sicherheitsbündnisse und die Chancen sowie Risiken moderner Medizin, damit Sie informierte Entscheidungen für Ihr Leben treffen können. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Auto-Wertverlust

2 Bankenkrise in Europa

Der oft unterschätzte Wertverlust stellt den größten Kostenfaktor beim Autokauf dar, wobei Alltagsfahrzeuge bereits nach drei Jahren oft die Hälfte ihres Neuwerts verlieren. Während Luxusmodelle und ältere Elektroautos besonders hohe Einbußen verzeichnen, können exklusive, limitierte Sportwagen sogar im Wert steigen.

Führende europäische Banken identifizieren militärische Konflikte und hybride Angriffe als die derzeit gefährlichste Bedrohung für das Finanzsystem. Im Falle einer Eskalation planen viele Institute Maßnahmen wie Zinserhöhungen, strengere Kreditprüfungen oder die Streichung von Dividenden.

3 Krise der Billigfluggesellschaften

4 Herausforderungen der Wasserstoffindustrie

Hohe Ölpreise und strukturelle Probleme bringen europäische Billigflieger wie Wizz Air und Easyjet in Bedrängnis , was zu einer Marktneuordnung zugunsten von Ryanair führen könnte. Für Reisende bedeutet dieser sinkende Wettbewerb laut Expertenprognosen künftig deutlich steigende Preise.

Trotz zugesagter Milliardenförderung drohen dänische Wasserstoffprojekte am fehlenden Netzzugang und der Unsicherheit über eine Pipeline nach Deutschland zu scheitern. Die Branche warnt vor einem Dominoeffekt, der die grüne Transformation massiv behindern könnte, falls nicht schnell politisch gegengesteuert wird.

5 Kritik an der NATO

Der ehemalige ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj bezeichnet die NATO aufgrund ihrer Orientierung an veralteten Militärdoktrinen als überholt und sieht in der langsamen Reformgeschwindigkeit ein Sicherheitsrisiko. Er plädiert stattdessen für eine stärkere Bedeutung regionaler Sicherheitsbündnisse, die schneller auf moderne Kriegsformen wie den Drohnenkrieg reagieren können. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

6 Abnehmspritzen

7 Erwerbsdauer in der EU

Medikamente wie Ozempic ermöglichen zwar signifikante Gewichtsverluste durch die Unterdrückung des „Essensrauschens“, bergen aber ohne begleitendes Training Risiken wie Muskelabbau und Mangelerscheinungen. Ein dauerhafter Erfolg ist laut medizinischen Experten nur durch eine zusätzliche langfristige Umstellung des Lebensstils möglich.

Infolge der alternden Bevölkerung erreicht die erwartete Erwerbsdauer in der EU mit durchschnittlich 37,5 Jahren einen Rekordwert, um den Sozialstaat zu sichern. Deutschland gehört dabei mit einer erwarteten Arbeitszeit von 40,2 Jahren zu den Ländern, in denen die Menschen im EU-Vergleich am längsten erwerbstätig sind.

Warum diese Woche so entscheidend war

Die 33. Woche des Jahres 2026 verdeutlichte durch Berichte über systemische Risiken in der Finanzwelt, eine stockende grüne Energiewende und veraltete Verteidigungsstrukturen einen kritischen Moment der globalen Instabilität,. Im Fokus steht dabei ein neuartiger „umgekehrter Stresstest“ der EZB, bei dem die 110 größten Banken des Euroraums erstmals militärische Konflikte und hybride Angriffe als primäre Gefahr für ihre Stabilität identifizierten,. Für den Krisenfall planen die Institute bereits harte Gegenmaßnahmen wie die Erhöhung von Kreditzinsen, strengere Kreditprüfungen und den Stopp von Dividendenzahlungen, was Kunden und Investoren direkt belasten würde.

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