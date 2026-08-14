Finanzen

Norma-Aktie mit Kurssprung: Verbindungstechnikhersteller plant weiteren Aktienrückkauf

Ein neuer Aktienrückkauf treibt die Norma-Aktie auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren. Finanziert wird das Vorhaben aus einem bedeutenden Unternehmensverkauf. Aktionäre können auf eine attraktive Prämie hoffen – allerdings wirft das Angebot auch strategische Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.08.2026 15:26
Lesezeit: 1 min
Norma-Aktie mit Kurssprung: Verbindungstechnikhersteller plant weiteren Aktienrückkauf
Nach dem Verkauf des Wassergeschäfts will Norma erneut Millionen an Aktionäre zurückgeben. Die Börse reagiert begeistert. (Bild: ChatGPT)

Norma-Aktie mit Kurssprung: Verbindungstechnikhersteller plant weiteren Aktienrückkauf

Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group (ISIN: DE000A1H8BV3) hat ein weiteres öffentliches Angebot zum Aktienrückkauf gestartet. Ziel sei es, die Aktionäre an den Zuflüssen aus dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts zu beteiligen, hieß es am Freitag aus Maintal. Anleger reagierten erfreut.

An der Börse ging es für die Aktie von Norma um annähernd zehn Prozent aufwärts. Damit kostete das im SDAX notierte Papier erstmals seit mehr als drei Jahren mehr als 20 Euro. Der Kursgewinn des SDAX-Wertes seit dem Jahreswechsel summiert sich auf rund 44 Prozent.

Norma: Aktienrückkauf mit deutlicher Prämie

Bereits Ende Februar hatte das Unternehmen in einem ersten Schritt eigene Aktien für bis zu knapp 53 Millionen Euro zurückgekauft. Im Rahmen des neuen Angebots will Norma bis zu gut 9,3 Millionen Aktien für jeweils 22,35 Euro erwerben. Das Volumen betrage damit rund 208 Millionen Euro, hieß es am Morgen. Die Frist für die Annahme soll vom 17. August bis 15. September laufen.

Am Donnerstagabend hatte die Norma-Aktie den XETRA-Handel bei 19,18 Euro beendet. Der angebotene Preis enthält laut Unternehmensangaben eine Prämie von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse im Xetra-Handel in den letzten drei Monaten.

Norma richtet sich mittlerweile verstärkt auf Fahrzeughersteller und Industriekunden aus, nachdem die Firma das Wassermanagementgeschäft an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) verkauft hatte. Der Transaktionswert lag den Angaben zufolge bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Millionen Euro). Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartete Norma einen Nettomittelzufluss zwischen 620 und 640 Millionen Euro.

Norma-Aktie: Hohe Prämie trifft auf hohe Erwartungen

Normas erneuter Aktienrückkauf unterstreicht den Willen des Managements, die Erlöse aus dem Verkauf des Wassermanagementgeschäfts mit den Anteilseignern zu teilen. Der deutliche Aufschlag des Angebotspreises macht die Offerte attraktiv und erklärt den kräftigen Kurssprung. Zugleich verändert die Transaktion die Kapitalstruktur des Unternehmens erheblich. Für Anleger bleibt entscheidend, wie Norma die verbleibenden Mittel nutzt und ob die stärkere Konzentration auf Fahrzeughersteller und Industriekunden nachhaltig profitables Wachstum ermöglicht. Der bisherige Kursanstieg zeigt großes Vertrauen, erhöht jedoch auch die Erwartungen. Ob der Rückkauf langfristig Mehrwert schafft, hängt daher nicht allein von der Prämie, sondern vor allem von der operativen Entwicklung nach dem Verkauf ab.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Der Europäische Online-Glücksspielmarkt: Wachstum, Regulierung Und Konsolidierung 2026
Finanzen Der Europäische Online-Glücksspielmarkt: Wachstum, Regulierung Und Konsolidierung 2026

Wenige Branchen wachsen in Europa derzeit so beständig wie das Online-Glücksspiel, und noch weniger tun das bei einem derart...

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
DWN
Finanzen
Finanzen Adieu Frankreich, adieu Deutschland: Wohin Europas Reiche ziehen
16.08.2026

Politische Unsicherheit, hohe Steuern: Das sind die wichtigsten Gründe, warum Reiche die zwei stärksten Länder Europas verlassen. Wohin...

Konsumflaute trifft Camping-Boom: Jetzt mobile Kaffeemaschinen kaufen und bares Geld sparen!
DWN
Panorama
Panorama Konsumflaute trifft Camping-Boom: Jetzt mobile Kaffeemaschinen kaufen und bares Geld sparen!
16.08.2026

Camping boomt, Reisen bleibt beliebt – doch gleichzeitig sitzt das Geld bei vielen Verbrauchern nicht mehr so locker. Genau in diesem...

China-Schock 2.0 gefährdet Europas industrielle Stärke
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft China-Schock 2.0 gefährdet Europas industrielle Stärke
15.08.2026

China war einst die Werkbank für Spielzeug, Textilien und billige Elektronik. Heute drängen chinesische Unternehmen bei Autos, Maschinen...

Humanoide Roboter als nächste Technologiewelle und China lässt Europa weit hinter sich
DWN
Technologie
Technologie Humanoide Roboter als nächste Technologiewelle und China lässt Europa weit hinter sich
15.08.2026

China dominiert den rasant wachsenden Markt für humanoide Roboter und verschafft europäischen Unternehmen Zugang zu günstiger...

Reform UK: Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt
DWN
Politik
Politik Reform UK: Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt
15.08.2026

Showdown mit Müllritter: In einem selbst für britische Verhältnisse ungewöhnlichen Vorgang sichert sich Nigel Farage erneut einen Sitz...

Schäden, Sanierung, Schönheitsfehler: Was muss ein Mieter zahlen, was ein Vermieter?
DWN
Immobilien
Immobilien Schäden, Sanierung, Schönheitsfehler: Was muss ein Mieter zahlen, was ein Vermieter?
15.08.2026

Viele Mieter und Vermieter sind unsicher, wer bei Schäden oder Gebrauchsspuren in der Wohnung für die Kosten aufkommen muss. Wir...

MG4 Urban im Test: Fast "Das Auto", nur aus China
DWN
Unternehmen
Unternehmen MG4 Urban im Test: Fast "Das Auto", nur aus China
15.08.2026

Als SAIC Motor das Modell MG4 vorstellte, wurde es sofort zu einem der begehrtesten in China gebauten Elektroautos. Autojournalisten...

Freundschaften stärken psychische und körperliche Gesundheit
DWN
Panorama
Panorama Freundschaften stärken psychische und körperliche Gesundheit
15.08.2026

Enge Beziehungen wirken sich laut einer internationalen Studie positiv auf die mentale Gesundheit aus. Auch die Kindheit spielt eine Rolle...