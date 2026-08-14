Finanzen

Anthropic-Aktie vor dem Mega-IPO: SpaceX könnte die Euphorie zerstören

Anthropic wächst rasant und könnte mit seinem Börsengang neue Maßstäbe setzen. Doch die Milliardenbewertung steht auf einem empfindlichen Fundament, denn SpaceX, hohe KI-Kosten und neue Konkurrenten könnten die Stimmung der Investoren abrupt drehen. Entscheidend wird, ob Anthropic beweisen kann, dass Wachstum und technologische Stärke die enormen Erwartungen rechtfertigen.
Autor
avtor
Jonas Leijonhufvud
14.08.2026 14:50
Lesezeit: 10 min
Anthropic-Aktie vor dem Mega-IPO: SpaceX könnte die Euphorie zerstören
Die Anthropic-Aktie lockt mit enormem Wachstum und Milliardenfantasie. (Foto: dpa) Foto: Philip Dulian

Im Folgenden:

  • Warum die Anthropic-Aktie vor einem entscheidenden Börsentest steht.
  • Welche Rolle SpaceX für den geplanten Anthropic-IPO spielt.
  • Warum ein Kursrutsch bei SpaceX Anthropic empfindlich treffen könnte.

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Jonas Leijonhufvud

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Jonas Leijonhufvud ist Tech-Reporter bei Dagens industri und schreibt über digitale Wirtschaft, Raumfahrt, Technologieunternehmen und prägende Unternehmerpersönlichkeiten.

 
 
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