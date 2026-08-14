Wirtschaft

Solarstrom-Produktion unter Druck: Wie sicher ist Deutschlands Stromnetz wirklich?

Eine Sonnenfinsternis reicht aus, um Europas Solarstrom-Produktion binnen kurzer Zeit massiv zu drücken und die Strompreise nach oben schnellen zu lassen. Zwar hielten die Netze stand, doch dafür mussten Betreiber Reserven mobilisieren und flexibel reagieren. Das Ereignis zeigt, welche Herausforderungen Deutschland und Europa mit dem weiteren Ausbau der Photovoltaik bewältigen müssen.
Autor
avtor
Eric Birksten
14.08.2026 17:33
Lesezeit: 9 min
Solarstrom-Produktion unter Druck: Wie sicher ist Deutschlands Stromnetz wirklich?
Eine Sonnenfinsternis drückt die Solarstrom-Produktion, während Strompreise explodieren. (Foto: dpa) Foto: Harald Tittel

Im Folgenden:

  • Warum die Solarstrom-Produktion binnen kurzer Zeit massiv einbrach.
  • Wie Deutschlands Strompreis auf rund 461 Euro je Megawattstunde sprang.
  • Welche Reserven Europas Netzbetreiber kurzfristig aktivieren mussten.

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Eric Birksten
Eric Birksten ist Journalist bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit schwedischer Perspektive auf Energie, Strommärkte und wirtschaftliche Infrastruktur.
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