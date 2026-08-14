Wirtschaft

Solarstrom-Produktion unter Druck: Wie sicher ist Deutschlands Stromnetz wirklich?

Eine Sonnenfinsternis reicht aus, um Europas Solarstrom-Produktion binnen kurzer Zeit massiv zu drücken und die Strompreise nach oben schnellen zu lassen. Zwar hielten die Netze stand, doch dafür mussten Betreiber Reserven mobilisieren und flexibel reagieren. Das Ereignis zeigt, welche Herausforderungen Deutschland und Europa mit dem weiteren Ausbau der Photovoltaik bewältigen müssen.