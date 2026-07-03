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DWN-Podcast Folge 32: Die Woche im Rückblick – KW 27

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in sieben Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
03.07.2026 14:10
Lesezeit: 7 min
DWN-Podcast Folge 32: Die Woche im Rückblick – KW 27
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 27 Folge 32 2026. (Illustration: DWN)

Ohne Frage, wir leben in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen zunehmen, unsere bewährten Traditionen wie etwa das Bargeld unter Druck geraten und sich die politische Landschaft fundamental wandelt. Verunsicherung oder grundsätzliche Fragen, wie: "Welche Sicherheit und Freiheit bleibt uns noch?" sind da völlig verständlich. Dieser Podcast will Ihre Sorgen vor einer zunehmenden Überwachung, dem Verlust von Privatsphäre und den Bedrohungen durch hybride Kriegsführung ernst nehmen und bietet Ihnen fundierte Einblicke in die Hintergründe aktueller Weltgeschehnisse. Begleiten Sie uns auf eine spannende Reise von den historischen Kuriositäten der USA bis hin zu den milliardenschweren Zukunftsinvestitionen in künstliche Intelligenz. Gemeinsam verstehen wir die komplexen Zusammenhänge unserer heutigen Welt einfach besser.

Die Themen im Überblick

1 Jubiläum: 250 Jahre USA

Der Artikel beleuchtet zum anstehenden Jubiläum der Vereinigten Staaten verblüffende historische Fakten und zeigt, dass nationale Mythen oft auf kuriosen Zufällen und menschlichen Geschichten basieren. Berichtet wird unter anderem von einer Nationalhymne mit Wurzeln in einem britischen Gesangsclub und einer Zeitkapsel, die ein iPhone für das Jahr 2276 bewahren soll.

2 Putin in der Klemme: Eine Analyse der russischen Lage

Präsident Putin gerät durch ukrainische Angriffe auf die Energieinfrastruktur zunehmend unter Druck, was zu spürbarem Treibstoffmangel in vielen russischen Regionen führt. Zudem scheint die politische Unterstützung durch Donald Trump zu schwinden, da dieser sich zunehmend beeindruckt von der militärischen Stärke der Ukraine zeigt.

3 Verschärfte Gesetze bedrohen das Bargeld

Das Bundesfinanzministerium plant verschärfte Gesetze gegen Steuerbetrug, die insbesondere Gastronomiebetriebe mit "Cash Only"-Schildern durch eine flächendeckende Registrierkassenpflicht ins Visier nehmen. Künftig soll jeder Betrieb mindestens eine digitale Zahlungsoption anbieten müssen, wobei die Regierung betont, dass dies nicht die vollständige Abschaffung des Bargelds bedeute.

4 Ben Wallaces scharfe Warnung

Der ehemalige britische Verteidigungsminister warnt vor einem russischen "Schattenkrieg" gegen die NATO, der gezielt auf zivile Infrastruktur wie Seekabel und Pipelines abzielt. Er kritisiert zudem, dass Europa zu sehr in teure Prestigeprojekte investiert, statt auf eine breite Masse an flexibler und belastbarer Verteidigungsausrüstung zu setzen.

5 Perspektive eines Clinton-Beraters

Doug Sosnik analysiert die tiefe Krise der US-Demokraten und rät seiner Partei, vom wirtschaftlichen Populismus Donald Trumps zu lernen, um die Arbeiterklasse zurückzugewinnen. Er sieht für die Wahl 2028 eine seltene Chance für einen politischen Neuanfang, sofern die Demokraten eine authentische Botschaft der Veränderung formulieren.

6 Wachstum der Schwarz-Gruppe

Der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland festigt seine europäische Marktführerschaft mit einem Rekordumsatz von fast 186 Milliarden Euro. Besonders investiert die Gruppe massiv in die eigene Lebensmittelproduktion sowie in ein elf Milliarden Euro teures KI-Datenzentrum in Deutschland, um technologisch unabhängig zu werden.

7 Maaßens Kritik am Verfassungsschutz:

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nutzte einen AfD-Kongress, um seinen ehemaligen Arbeitgeber scharf zu kritisieren und vor einer Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu warnen. Er provozierte dabei direkt die anwesenden Mitarbeiter des Geheimdienstes und forderte den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz.

Warum diese Woche so entscheidend war

In dieser Woche warnte Ben Wallace also eindringlich vor einem russischen „Schattenkrieg“ gegen die zivile NATO-Infrastruktur. Außerdem kritisierte er die europäische Fixierung auf teure militärische Prestigeprojekte statt anpassungsfähiger Verteidigungslösungen. Diese Warnung fiel in eine Zeit strategischer Umbrüche, in der die Ukraine den Krieg durch weitreichende Schläge tief in russisches Hinterland trug und die USA zeitgleich ihr historisches 250. Jubiläum begingen. Außerdem setzte die Schwarz-Gruppe mit einer Elf-Milliarden-Euro-Investition in ein deutsches KI-Datenzentrum einen entscheidenden Impuls für die künftige technologische Unabhängigkeit Europas.

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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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