Politik

Spitzel, Quellen und Agenten: Maaßen kritisiert Verfassungsschutz

Der frühere Chef des Inlandsnachrichtendienstes Hans-Georg Maaßen kritisiert beim 1. Demokratiekongress der AfD seine ehemaligen Kollegen vom Verfassungsschutz. Thema des Treffens ist die aus Sicht der AfD eingeschränkte Meinungsfreiheit.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.06.2026 16:58
Lesezeit: 1 min
Spitzel, Quellen und Agenten: Maaßen kritisiert Verfassungsschutz
Hans-Georg Maaßen war vom 1. August 2012 bis zum 8. November 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen seinen früheren Arbeitgeber kritisiert.
  • Weshalb der Ex-Inlandsgeheimdienstchef von einer "Delegitimierung" spricht. 
  • Welche weiteren internationalen Gäste beim Kongress der AfD anwesend waren.

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