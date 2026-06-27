Unternehmen

Schwarz-Gruppe macht Lidl zum Wachstumsriesen

Lidl wächst, Kaufland expandiert, und die Schwarz-Gruppe baut ihre Macht in Europa weiter aus. Doch hinter den Milliardenumsätzen steckt mehr als klassischer Einzelhandel. Produktion, Recycling und ein gewaltiges KI-Datenzentrum in Deutschland zeigen, wie der Konzern den Handel der Zukunft neu ordnet.