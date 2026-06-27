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Schwarz-Gruppe macht Lidl zum Wachstumsriesen

Lidl wächst, Kaufland expandiert, und die Schwarz-Gruppe baut ihre Macht in Europa weiter aus. Doch hinter den Milliardenumsätzen steckt mehr als klassischer Einzelhandel. Produktion, Recycling und ein gewaltiges KI-Datenzentrum in Deutschland zeigen, wie der Konzern den Handel der Zukunft neu ordnet.
Autor
Ruth Vizbarienė
27.06.2026 05:48
Lesezeit: 2 min
Schwarz-Gruppe macht Lidl zum Wachstumsriesen
Die Schwarz-Gruppe baut ihre Macht im europäischen Handel weiter aus. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum die Schwarz Gruppe Europas Handel weiter dominiert.
  • Wie Lidl zum wichtigsten Wachstumsmotor des Konzerns wird.
  • Welche Rolle Kaufland beim Ausbau des Geschäfts spielt.

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