Finanzen

Bargeld bedroht? Bundesfinanzministerium kündigt Gesetze gegen Steuerbetrug an

Das Bundesfinanzministerium geht gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor. Wie Staatssekretär Michael Schrodi (SPD) nach einem Treffen der Länder-Finanzminister ankündigte, folgen in Kürze neue Gesetze gegen Umsatzsteuerbetrug. Schilder wie „Cash Only“ in der Gastronomie stehen dabei besonders im Fokus der Ermittler.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
26.06.2026 14:47
Lesezeit: 1 min
Bargeld bedroht? Bundesfinanzministerium kündigt Gesetze gegen Steuerbetrug an
Das Finanzministerium plant das Aus für Cash Only: Registrierkassenpflicht und bargeldlose Optionen sollen den Steuerbetrug in der Gastronomie stoppen (Foto: dpa). Foto: Malin Wunderlich

Im Folgenden:

  • Wie das Bundesfinanzministerium den Steuerbetrug durch eine neue Registrierkassenpflicht eindämmen will.
  • Warum Händler und Gastronomen künftig mindestens eine bargeldlose Bezahlmöglichkeit anbieten müssen.
  • Welche neuen Regeln für das Mitführen großer Bargeldmengen in Deutschland geplant sind.

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