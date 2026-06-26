Finanzen

Bargeld bedroht? Bundesfinanzministerium kündigt Gesetze gegen Steuerbetrug an

Das Bundesfinanzministerium geht gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vor. Wie Staatssekretär Michael Schrodi (SPD) nach einem Treffen der Länder-Finanzminister ankündigte, folgen in Kürze neue Gesetze gegen Umsatzsteuerbetrug. Schilder wie „Cash Only“ in der Gastronomie stehen dabei besonders im Fokus der Ermittler.