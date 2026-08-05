Wirtschaft

Made in Europe: EU zieht die Schutzmauern für ihre Industrie hoch

Europa macht Ernst mit dem Schutz seiner Industrie. Neue Herkunftsregeln sollen öffentliche Aufträge stärker europäischen Herstellern vorbehalten, könnten jedoch internationale Lieferketten belasten. Für deutsche Unternehmen entscheidet sich nun, ob Made in Europe zum Wettbewerbsvorteil oder zur kostspieligen Hürde wird.