Politik

EU-Migrationspolitik vor der Zerreißprobe: Ceuta legt Europas Schwäche offen

Tausende Migranten erreichen Ceuta und innerhalb weniger Tage geraten Europas Regierungen aneinander. Die Krise zeigt, wie tief die Bruchlinien in der EU-Migrationspolitik verlaufen und wie stark der innenpolitische Druck inzwischen geworden ist.
Autor
avtor
Louise With
05.08.2026 15:14
Lesezeit: 9 min
EU-Migrationspolitik vor der Zerreißprobe: Ceuta legt Europas Schwäche offen
Ceuta wird zum Belastungstest für Europa. (Foto: dpa/AP | Bernat Armangue) Foto: Bernat Armangue

Im Folgenden:

  • Warum Ceuta die Schwächen der europäischen Migrationspolitik schonungslos offenlegt.
  • Wie schnell nationale Interessen die Solidarität innerhalb der Europäischen Union verdrängen.
  • Welche Vorwürfe Spanien gegen zahlreiche europäische Regierungschefs erhebt.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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