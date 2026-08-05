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Finanzspritze für Start-up: Berliner Fintech Moss steigt zum Milliarden-Einhorn auf

Trotz rauem Marktumfeld wächst Moss rasant: Das Berliner Fintech erreicht eine Milliardenbewertung und setzt auf KI-Entwicklung für mittelständische Unternehmen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.08.2026 13:08
Lesezeit: 1 min
Finanzspritze für Start-up: Berliner Fintech Moss steigt zum Milliarden-Einhorn auf
US-Milliardär Peter Thiel war der erste große internationale Geldgeber, der das Potenzial von Moss erkannte. (Foto: dpa) Foto: Gage Skidmore

Im Folgenden:

  • Wie das Berliner Fintech Moss zum Milliarden-Einhorn aufsteigt.
  • Welche Rolle Peter Thiel beim Aufstieg des Fintechs Moss spielte.
  • Weshalb das Startup das Kapital in KI für den Mittelstand steckt.

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