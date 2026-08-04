Politik

Demokratie in der Krise: Fällt die Fünf-Prozent-Hürde für Wahlen in Deutschland?

Wenn die Wählerstimme nicht mehr zählt: Schuldenbremse, Steuerpolitik und Ukraine-Hilfen. 2025 blieben 6,8 Millionen Wählerstimmen ungehört. Nun hat ein Ex-Verfassungsgerichtspräsident angeregt, die Fünf-Prozent-Hürde auf drei Prozent abzusenken. Warum die Sperrklausel in der Kritik steht und wer von einer Änderung profitiert.