Politik

Sinkende Strompreise? Keine kurzfristigen Entlastungen in Sicht

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche dämpft Hoffnungen auf schnelle Entlastung bei den Strompreisen. Kurzfristig soll sich für Verbraucher wenig ändern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.08.2026 11:03
Lesezeit: 3 min
Sinkende Strompreise? Keine kurzfristigen Entlastungen in Sicht
Wirtschaftsministerin Reiche will die Energiewende kosteneffizienter machen, weil steigende Energiepreise den Standort Deutschland belasteten. (Foto: dpa) Foto: Michael Matthey

Im Folgenden:

  • Warum die Strompreise in Deutschland erst ab den 2030er-Jahren sinken.
  • Wie Reiche die staatliche Förderung für erneuerbare Energien einschränken will.
  • Weshalb die geplante Neuausrichtung der Energiepolitik auf Widerstand stößt.

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