Politik

EU-Haushalt 2028–2034: Deutschland soll Europas Rechnung bezahlen

Zwei Billionen Euro, neue Schulden und ein Machtkampf zwischen Berlin und Paris: Die Verhandlungen über den EU-Haushalt 2028–2034 drohen Europa zu spalten. Während Deutschland Kürzungen verlangt, will Frankreich Landwirtschaft und Kohäsion schützen. Für deutsche Steuerzahler und Unternehmen entscheidet sich nun, wer die Rechnung bezahlt und wer vom Milliardenpaket profitiert.
Autor
avtor
Albina Kenda
05.08.2026 05:58
Aktualisiert: 05.08.2026 06:00
Lesezeit: 11 min
EU-Haushalt 2028–2034: Deutschland soll Europas Rechnung bezahlen
Deutschland und Frankreich ringen um einen Haushalt, der Europas weitere Zukunft prägen wird. (Foto: dpa | Oliver Berg) Foto: Oliver Berg

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland den EU-Haushalt um 400 Milliarden Euro kürzen will.
  • Wie der Milliardenstreit zwischen Berlin und Paris Europas Zukunft gefährdet.
  • Wer die Kosten des zwei Billionen Euro schweren EU-Haushalts trägt.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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