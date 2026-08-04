US-Marktbericht: Wall Street schließt höher, da Bessent auf baldiges US-Iran-Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus hindeutet

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Rekordrallye an der Wall Street

Die Wall Street verzeichnete am Dienstag kräftige Gewinne: Alle drei großen Indizes schlossen deutlich im Plus, angeführt vom S&P 500, der sein erstes Allzeithoch seit zwei Monaten markierte.

Neuer Optimismus über eine potenzielle geopolitische Entspannung und fulminante Tech-Quartalszahlen verwandelten die Gewinne des frühen Handels bis zum Glockenschlag in eine ausgewachsene Marktrallye.

Der S&P 500 stieg zur Eröffnung um 0,5 Prozent auf 7.638 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 780 Punkte oder 1,5 Prozent auf 53.955 Zähler zulegte und der Nasdaq Composite um 0,9 Prozent auf 26.144 Punkte kletterte.

Bis zum Ende des Handelstages legte der S&P um 1,79 Prozent auf 7.736,52 Punkte zu, der Dow stieg um 1,71 Prozent auf 54.085,88 Punkte – ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis –, während der Nasdaq ein Plus von 2,59 Prozent auf 26.584,99 Zähler verbuchen konnte.

Hoffnung auf geopolitische Entspannung drückt Ölpreis

Die Preise für Rohöl der Sorte Brent fielen im Tagesverlauf, bewegten sich zwischen 79 und 80 US-Dollar pro Barrel und erreichten den niedrigsten Stand seit fast vier Wochen.

Der Preisverfall wurde von US-Finanzminister Scott Bessent ausgelöst, der im Tagesverlauf erklärt hatte, dass die USA und der Iran eine Einigung erzielen könnten.

Da eine Einigung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus – und damit zur Wiederherstellung der freien Schifffahrt für Handelsschiffe – bereits für Dienstag oder Mittwoch im Bereich des Möglichen lag, rutschte der Ölpreis ab.

Wie bereits von The Business Post berichtet, gaben jedoch sowohl Katar als auch Bessent zu bedenken, dass noch keine feste Vereinbarung vorliege und der Iran bisher keine Signale für Fortschritte bezüglich der Straße von Hormus gesendet habe.

„Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Möglichkeit, dass wir heute oder morgen eine Einigung zur Öffnung der Meerenge erzielen“, sagte Bessent am Dienstag gegenüber CNBC.

Auf die Frage, ob eine Gebühr für den Schiffsverkehr erhoben werde, antwortete er: „Ich denke, es wird freie Durchfahrt geben.“

Tech-Giganten treiben die Marktgewinne an

Der US-Technologieriese Cisco Systems trieb die Gewinne im Dow Jones maßgeblich an und legte bis zum Handelsschluss um 5,08 Prozent zu.

Der Tech-Riese verzeichnet ein starkes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage nach KI-Netzwerk-Hardware angetrieben wird. Der Analystenkonsens lautet weiterhin „Moderate Buy“ (Moderat Kaufen), während jüngste Kurszielanhebungen das wachsende Vertrauen in die künftige Performance des Unternehmens widerspiegeln.

Im S&P 500 war unterdessen Palantir Technologies der größte Gewinntreiber und schoss bis zum Handelsschluss um 29,45 Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen hatte bereits am Montag seinen Ausblick für das Gesamtjahr aufgrund der starken Nachfrage in den USA angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz von mindestens 8,15 Milliarden US-Dollar (7,08 Milliarden Euro), wobei auf das kommerzielle US-Geschäft 3,4 Milliarden US-Dollar (2,95 Milliarden Euro) entfallen sollen.

Das Unternehmen wies für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 1,06 Milliarden US-Dollar (921 Millionen Euro) aus, während der US-Umsatz im gleichen Zeitraum um 23 Prozent auf 1,57 Milliarden US-Dollar (1,36 Milliarden Euro) stieg.