Wirtschaft

Ifo-Geschäftsklimaindex: Deutsche Autoindustrie schöpft Hoffnung

Die Erwartungen in der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts sind so gut wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Das überdeckt die aktuell schwierige Lage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.08.2026 09:28
Lesezeit: 1 min
Ifo-Geschäftsklimaindex: Deutsche Autoindustrie schöpft Hoffnung
Autoindustrie schöpft Hoffnung: Treiber des Anstiegs sind die Geschäftserwartungen, die sich erneut deutlich verbesserten. (Foto: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Ifo-Institut-Geschäftsklimaindex: Die Autoindustrie schöpft Hoffnung

Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich deutlich verbessert. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex für die Branche stieg im Juli um 6 Punkte. Mit einem Stand von minus 15,6 ist er allerdings immer noch im negativen Bereich.

Treiber des Anstiegs sind die Geschäftserwartungen, die sich erneut deutlich verbesserten und mit minus 0,1 Punkten derzeit so hoch sind, wie zuletzt vor mehr als drei Jahren. Der Anstieg der vergangenen Monate ist hier besonders deutlich. Noch im April hatte der Wert mehr als 30 Punkte tiefer gelegen. Die aktuelle Geschäftslage wird mit minus 29,9 Punkten dagegen nach wie vor sehr schlecht bewertet.

ifo: Positiver Trend aus Inland und Euroraum

"Die Auftragsbücher füllen sich wieder etwas und die Exporterwartungen sind gestiegen", sagt Ifo-Expertin Anita Wölfl. Auch in den Auftragseingängen, die zumindest bis Mai vorliegen, zeigt sich ein positiver Trend aus dem Inland und Euroraum. Unter anderem profitieren laut Ifo die Hersteller von Karosserien und Aufbauten, die Geräte und Komponenten herstellen, die auch außerhalb der Autoindustrie, beispielsweise in der Verteidigung verwendet werden können. "Die europaweit steigenden Investitionen in Rüstungsgüter könnten Teilen der Automobilindustrie zugutekommen", sagt Wölfl.

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