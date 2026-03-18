Wirtschaft

Wirtschaftsflaute: Wenn Panzer Autos ersetzen - Rüstungsindustrie soll Rettungsanker und Chance sein

Die Absatzschwäche deutscher Autohersteller und Zulieferer trifft auf eine boomende Rüstungsindustrie: Deutschland ist inzwischen viertgrößter Waffenexporteur der Welt. Einige Autokonzerne setzen deshalb verstärkt auf Panzer statt Autos. Warum der Rettungsanker nicht zu einem nachhaltigen Wirtschaftsaufschwung führt.