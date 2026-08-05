Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street schließt uneinheitlich – Disney-Zahlen überzeugen, KI-Rallye verliert an Schwung

Erfahren Sie, welche unerwarteten Entwicklungen die Wall Street am Mittwoch bewegten und wo sich jetzt die größten Verschiebungen auf dem Parkett zeigen.
Autor
Bonnier Investor
05.08.2026 22:33
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Wall Street schließt uneinheitlich – Disney-Zahlen überzeugen, KI-Rallye verliert an Schwung
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Marktdynamik zwischen Rekordjagd und Gewinnmitnahmen

Die US-Aktienmärkte schlossen am Mittwoch uneinheitlich. Die Anleger wägten eine neue Welle von Quartalszahlen gegen die anhaltende Begeisterung für künstliche Intelligenz ab, während sich die Chiphersteller erholten und die optimistischen Ergebnisse von Disney zur Stimmungsaufhellung beitrugen.

Der Dow Jones Industrial Average schloss mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 54.349,12 Punkten, während der S&P 500 um 0,17 Prozent auf 7.723,55 Punkte nachgab und der Nasdaq bis zum Handelsschluss ein Minus von 0,83 Prozent auf 26.363,44 Punkte verzeichnete.

Energieaktien gaben auf breiter Front nach, nachdem eine entspanntere geopolitische Lage im Nahen Osten und das Ausbleiben neuer Rhetorik zwischen den USA und dem Iran die Rohöl-Futures auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen drückten.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent notierte heute unter der Marke von 80 US-Dollar und bewegte sich zuletzt um 78 US-Dollar pro Barrel.

Die US-Börsen starteten am Mittwoch mit einer Rallye in den Handel und peilten weitere Rekordhochs an. Anleger versuchten eilig, an dem Ausbruch teilzuhaben, der durch eine Erholung bei Chip-Aktien und eine sprunghaft gestiegene Nachfrage nach bullischen Call-Optionen angeheizt wurde.

Zu Handelsbeginn stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,8 Prozent auf 54.522 Punkte, während der S&P 500 um 52 Punkte auf 7.789 Zähler kletterte und der Nasdaq um 0,4 Prozent auf 26.692 Punkte zulegte.

Unterhaltungskonzern übertrifft Erwartungen der Analysten

Die Aktie der Walt Disney Company schob sich im Dow nach oben und verbuchte bis zum Ende der Sitzung ein Plus von 3,65 Prozent.

Disney meldete heute für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinn, der die Erwartungen der Wall Street übertraf.

Der Gewinn je Aktie des Unternehmens stieg, bereinigt um Sondereffekte, auf 2,06 US-Dollar (1,78 Euro) und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,86 US-Dollar.

Disney erklärte, dass die Verkäufe von Merchandising-Artikeln zu Toy Story 5 und Star Wars: The Mandalorian and Grogu zu einem Wachstum von 7 Prozent bei den Einnahmen aus Konsumgütern im Vergleich zum Vorjahresquartal beitrugen.

Die starke Entwicklung bei den Freizeitparks auf dem Heimatmarkt, der Disney Cruise Line, den Konsumgütern und Disneyland Paris half zudem, die Schwäche in den asiatischen Parks auszugleichen, die sich nach Erwartung des Konzerns auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres fortsetzen wird.

„Der kürzlich ernannte CEO Josh D’Amaro wird hoffen, dass die starke Quartalsbilanz dem Aktienkurs, der seit seiner Amtsübernahme im März weitgehend stagniert, den dringend benötigten Auftrieb geben kann“, sagte Danni Hewson, Leiterin der Finanzanalyse bei AJ Bell.

Herausforderungen für Tech-Konzerne im KI-Sektor

Unterdessen erwies sich Alphabet als Belastung für den Dow Jones; die Aktie rutschte bis zum Handelsschluss um 4,03 Prozent ab.

Alphabet sieht sich offenbar mit einer geteilten Analystenmeinung konfrontiert, wobei eine starke Konsensempfehlung durch Sorgen über den Konkurrenzkampf im Bereich der künstlichen Intelligenz und die Leistung des Unternehmens in diesem Sektor gedämpft wird.

Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen den sich verschärfenden Wettlauf im Bereich der KI und des autonomen Fahrens, bei dem Technologieunternehmen ihre Investitionen angesichts des wachsenden Wettbewerbs drastisch erhöhen.

An anderer Stelle brachte ein wichtiger Senatsausschuss heute einstimmig ein Paket von Gesetzesvorlagen zum Online-Schutz von Kindern auf den Weg. Dies ebnet den Weg für einen potenziellen Konflikt mit dem Repräsentantenhaus über eine Gesetzgebung, die Meta und Alphabets Google für Schäden zur Verantwortung ziehen würde, die Minderjährige auf deren Social-Media-Plattformen erleiden. Die Maßnahmen wurden vom Handelsausschuss des Senats einstimmig verabschiedet.

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