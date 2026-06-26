Politik

Ben Wallace war einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine: Nun prognostiziert er Putins nächsten Schritt

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist der Ansicht, dass sich die NATO auf einen russischen Präsidenten einstellen muss, der das Bündnis immer stärker auf die Probe stellen wird. Gleichzeitig nennt er zwei zentrale Fehler in der europäischen Sicherheitspolitik