Politik

Ben Wallace war einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine: Nun prognostiziert er Putins nächsten Schritt

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist der Ansicht, dass sich die NATO auf einen russischen Präsidenten einstellen muss, der das Bündnis immer stärker auf die Probe stellen wird. Gleichzeitig nennt er zwei zentrale Fehler in der europäischen Sicherheitspolitik
Autor
avtor
Helena Bang-Udesen
26.06.2026 11:01
Lesezeit: 10 min
Ben Wallace war einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine: Nun prognostiziert er Putins nächsten Schritt
Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist für heftige Rhetorik bekannt, wenn das Thema auf Russland fällt. (Foto: dpa) Foto: James Manning

Im Folgenden:

  • Wie Wladimir Putin die NATO künftig unterhalb der militärischen Schwelle testen will.
  • Weshalb der frühere britische Verteidigungsminister Wallace die europäische Rüstungsstrategie kritisiert.
  • Warum die kritische Infrastruktur in der Ostsee im Fokus russischer Sabotageakte steht.

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Helena Bang-Udesen

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Helena Bang-Udesen arbeitet bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern.

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