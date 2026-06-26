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DWN-Podcast Folge 31: Die Woche im Rückblick – KW 26

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in sieben Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
26.06.2026 11:28
Lesezeit: 7 min
DWN-Podcast Folge 31: Die Woche im Rückblick – KW 26
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 26 Folge 31 2026. (Illustration: DWN)

Was auf den ersten Blick wie einzelne Schlagzeilen wirkt, fügt sich zu einem größeren Bild zusammen. In diesem Wochenrückblick nehmen wir Sie mit durch die wichtigsten Entwicklungen, die exemplarisch zeigen, wie eng Macht und Geld inzwischen miteinander verwoben sind: ein verstörendes KI-Experiment mit autonomen Agenten, Palantirs Rolle im Ukrainekrieg, Putins Vorwurf gegen die NATO, neue Urteile für Immobilienbesitzer, Spekulationen um Russlands Zentralbankchefin, Netanyahus politisches Dilemma im Iran-Krieg und Bernd Luckes Forderung nach einer programmatischen Neuaufstellung der AfD. Ein Best Of der wichtigsten Ereignisse – und ein Blick darauf, was sie gemeinsam über die Dynamik unserer Zeit verraten.

Die Themen im Überblick

1 Elon Musks KI zerstörte in einem Experiment die Welt innerhalb von vier Tagen

KI-Modelle übernehmen eine virtuelle Gesellschaft: Ein Experiment von Emergence AI zeigt, wie unterschiedlich KI-Modelle reagieren, wenn sie eine virtuelle Gesellschaft steuern: Claude schnitt stabil ab, während Grok die simulierte Ordnung binnen vier Tagen kollabieren ließ. Der Text warnt vor Risiken autonomer KI-Agenten, wenn sie Handlungsspielräume erhalten und Regeln nicht nur ausführen, sondern strategisch umgehen können.

2 Palantir-Chef: „Die Ukraine kann gewinnen“

Palantir-Aktie steigt um 1.300 Prozent: Palantir-Europachef Louis Mosley erklärt im Interview, warum der Konzern an einen ukrainischen Sieg glaubt und welche Rolle Datenanalyse, KI und Software auf dem Schlachtfeld spielen. Zugleich wird deutlich, warum Palantir zwischen Börsenhype, westlichem Sicherheitsdenken und Kritik an Überwachungstechnologie so umstritten bleibt.

3 Putin: "NATO bereitet sich auf Krieg mit uns vor"

Russland sieht sich als Ziel westlicher Politik: Wladimir Putin wirft der NATO Kriegsvorbereitungen gegen Russland vor und stellt westliche Aufrüstung als Bedrohung dar. Der Text ordnet diese Aussagen als Ausdruck einer tiefen Entfremdung zwischen Moskau und dem Westen ein, während Russlands eigener Haushalt stark auf Militär, Rüstung und Sicherheit ausgerichtet ist.

4 Diese Gerichtsurteile treffen Immobilienbesitzer direkt

Verzichtsgeld wird zum Steuerfall: Der Artikel fasst mehrere wichtige Urteile für Immobilienbesitzer zusammen: zur Modernisierungsmieterhöhung, zur Besteuerung von Nießbrauch-Abfindungen, zur Grundsteuer und zu Beschlüssen in Wohnungseigentümergemeinschaften. Kernaussage: Eigentümer müssen rechtliche Details und Dokumentation ernster nehmen, weil Fehler schnell teuer werden können.

5 Russische Zentralbankchefin auf mysteriöse Weise verschwunden

Die Nachfolge wird zur Machtfrage: Elvira Nabiullinas längere öffentliche Abwesenheit löst Spekulationen über ihre Stellung im russischen Machtapparat aus. Der Text beschreibt den wachsenden Konflikt zwischen Zentralbankdisziplin gegen Inflation und Kremlinteresse an hohen Ausgaben für Krieg und wirtschaftliche Stimulierung.

6 Iran-Krieg wird für Netanyahu zur politischen Falle

Goldene Versprechen und ernüchternde Risiken: Der Artikel beschreibt, wie Benjamin Netanyahus Drängen auf einen Angriff gegen Iran nun politisch gegen ihn wirken könnte. Zwischen Trump, israelischer Innenpolitik, Hisbollah-Frage und Risiken für Energiepreise entsteht ein Dilemma, das auch für Europa und Deutschland wirtschaftlich relevant ist.

7 AfD: Parteigründer Lucke fordert AfD-Grundsatzbeschluss

AfD soll "staatstragende Reformpartei" werden: Bernd Lucke kritisiert die Ausgrenzung der AfD, fordert von seiner früheren Partei aber zugleich einen klaren verfassungstreuen Grundsatzbeschluss. Die AfD solle sich laut Lucke als staatstragende Reformpartei verstehen, mit eindeutiger Anerkennung von Demokratie, Rechtsstaat, NATO und EU-Mitgliedschaft.

Warum diese Woche entscheidend war

Das heißt im Klartext: Was in Washington, Moskau, Teheran oder in einem KI-Labor passiert, landet immer schneller auf Ihrer Stromrechnung, im Depot, bei der Miete oder im Steuerbescheid. Das ist wichtig, weil mehrere Warnlampen gleichzeitig angingen: Kriege verteuern Energie und Sicherheit, KI verändert Machtstrukturen, und selbst Gerichtsentscheidungen können plötzlich darüber entscheiden, ob Eigentum teurer oder planbarer wird.

Es ging also nicht um ferne Weltpolitik, sondern um die Frage, wie stabil Ihr Geld, Ihre Wohnung, Ihre Arbeit und Ihre finanzielle Planung in einer Welt bleiben, die gerade deutlich unsicherer wird.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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