Politik

Russische Zentralbankchefin auf mysteriöse Weise verschwunden

Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina ist seit fast drei Wochen nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Nun machen unter Ökonomen, Kommentatoren und russischsprachigen Exilmedien Spekulationen über ihre Zukunft die Runde.
Autor
avtor
Tetiana Raida
22.06.2026 10:12
Aktualisiert: 22.06.2026 16:02
Lesezeit: 4 min
Russische Zentralbankchefin auf mysteriöse Weise verschwunden
Elvira Nabiullina fehlt bei wichtigen Terminen in Moskau. (Foto: dpa) Foto: Chris Kleponis

Im Folgenden:

  • Warum die wochenlange Abwesenheit von Russlands Zentralbankchefin Elvira Nabiullina für Spekulationen sorgt.
  • Weshalb der Streit über staatliche Kriegsausgaben die russische Zentralbank unter Druck setzt.
  • Welche wirtschaftlichen Risiken ein möglicher Wechsel an der Spitze der Notenbank birgt.

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Tetiana Raida

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Tetiana Raida arbeitet bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern.

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