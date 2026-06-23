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Palantir-Chef: „Die Ukraine kann gewinnen“

Palantir zählt zu den umstrittensten Technologieunternehmen der Welt. In einem exklusiven Interview erklärt Europa-Chef Louis Mosley, warum der Konzern fest an einen Sieg der Ukraine glaubt, welche Rolle Künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld spielt und weshalb Palantir von Kritikern gleichermaßen aus dem linken wie rechten politischen Lager attackiert wird.
Autor
avtor
Johan Wendel
23.06.2026 06:02
Lesezeit: 8 min
Palantir-Chef: „Die Ukraine kann gewinnen“
In einem exklusiven Interview antwortet der Top-Manager eines der geheimsten und umstrittensten Unternehmen der Welt auf unsere Fragen. (foto: dpa) Foto: Gian Ehrenzeller

Im Folgenden:

  • Wie das umstrittene US-Tech-Unternehmen Palantir seinen Börsenwert massiv steigern konnte.
  • Warum Palantir-Europachef Louis Mosley fest an einen militärischen Sieg der Ukraine glaubt.
  • Weshalb der Softwarekonzern trotz internationaler Proteste an umstrittenen staatlichen Aufträgen festhält.

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Johan Wendel

***

Johan Wendel ist Reporter und Analyst bei Dagens industri, dem schwedischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern

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