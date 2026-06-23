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Palantir-Chef: „Die Ukraine kann gewinnen“

Palantir zählt zu den umstrittensten Technologieunternehmen der Welt. In einem exklusiven Interview erklärt Europa-Chef Louis Mosley, warum der Konzern fest an einen Sieg der Ukraine glaubt, welche Rolle Künstliche Intelligenz auf dem Schlachtfeld spielt und weshalb Palantir von Kritikern gleichermaßen aus dem linken wie rechten politischen Lager attackiert wird.