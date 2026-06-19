DWN-Podcast Folge 30: Die Woche im Rückblick – KW 25

Sie spüren es vermutlich selbst: Die alten Gewissheiten der letzten Jahrzehnte zerbröckeln in rasantem Tempo. Ob extrem fragile Lieferketten, eskalierende Kriege an Europas Rändern oder der schleichende Verlust der deutschen Exportdominanz – die tägliche Nachrichtenlage weckt unweigerlich berechtigte Sorgen um die Stabilität unseres Landes.

Doch wo alte Strukturen einreißen, entstehen immer auch völlig neue Machtzentren und faszinierende Unternehmensstrategien. In dieser sehr politischen Folge unseres wöchentlichen Podcasts sezieren wir die aktuellen wirtschaftlichen Beben – messerscharf, ohne Panikmache, aber mit dem nötigen Respekt vor der neuen Realität. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Er hat 1 Milliarde Dollar für ukrainische Waffen gesammelt

Private Waffenfinanzierung: Die ukrainische Organisation „Come Back Alive“ hat den Krieg teilweise privatisiert und bereits über eine Milliarde Dollar an Spenden für Ausrüstung und Drohnen gesammelt. Sie umgeht damit die schwerfällige staatliche Bürokratie und versorgt gezielt einzelne Truppenteile an der Front.

2 Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei

Putins KI-Angst: Aus Furcht vor einem technologiegestützten Attentat schottet sich der russische Präsident Putin hinter einer massiven elektronischen Mauer ab und lässt Sicherheitssysteme vom Netz nehmen. Die russischen Geheimdienste erkennen zunehmend, dass ihr eigenes, allgegenwärtiges Überwachungssystem durch feindliche Hacker und Künstliche Intelligenz zur tödlichen Sicherheitslücke mutiert.

3 Der EU-Waffenchef warnt eindringlich: "Wir produzieren die falschen Waffen!"

Europas Rüstungsproblem: Der EU-Verteidigungskommissar warnt davor, dass Europas Industrie zu teure „Haute-Couture-Waffen“ produziert, anstatt günstige Massenware für den tatsächlichen Kriegsbedarf auf dem Schlachtfeld zu liefern. Da die USA ihre Waffendepots zunehmend für eigene Konflikte im Nahen Osten leeren, muss Europa seine Produktion drastisch umbauen, um autark zu werden.

4 Selbst die Chinesen waren erstaunt, wie schnell diese Fabrik errichtet wurde

BMWs Rekordfabrik: BMW hat im ungarischen Debrecen in kürzester Zeit ein hochmodernes, KI-gesteuertes Werk für Elektroautos errichtet, das selbst die Konkurrenz in China erstaunt. Diese Fabrik markiert den Beginn einer neuen technologischen Ära für den Autobauer und erhöht zugleich den Innovations- und Kostendruck auf heimische deutsche Standorte drastisch.

5 Rettet Polen die deutsche Industrie?

Polen als wirtschaftlicher Retter: Während die deutschen Exporte nach China und in die USA schwächeln, entwickelt sich Mittelosteuropa, allen voran Polen, zum rettenden Absatzmarkt für die deutsche Industrie. Die Region wandelt sich rasant von der bloßen verlängerten Werkbank für billiges Outsourcing zu einem strategischen Kernraum und wachsenden Wettbewerber. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

6 Er ist dabei, Maersk zu überholen – nun gibt CMA-Chef Saadé eine aufsehenerregende Prognose ab

Machtwechsel in der Logistik: Der familiengeführte französische Logistikriese CMA CGM steht kurz davor, seinen Konkurrenten Maersk zu überholen, da das Unternehmen in Krisenzeiten flexibler entscheiden und mutiger investieren kann. CEO Rodolphe Saadé bereitet seinen Konzern in einer volatilen Weltwirtschaft aktiv auf Worst-Case-Szenarien wie die Schließung zentraler globaler Handelsrouten vor.

7 Europäische Schlüsselstaaten wollen Kaja Kallas’ Macht beschneiden

EU-Machtkampf: Führende europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich versuchen, die Eigenständigkeit und Macht der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas massiv zu beschneiden. Hintergrund sind Vorwürfe über Ineffizienz, Alleingänge sowie ein tiefgehender institutioneller Machtkampf darüber, wer künftig Europas außenpolitische Richtung auf der Weltbühne bestimmt.

Warum diese Woche entscheidend war

Diese Woche war deshalb so extrem wichtig, weil wir gerade hautnah einen massiven globalen Umbruch erleben – egal ob bei der privaten Kriegsführung in der Ukraine, der Autoindustrie oder der weltweiten Logistik. Das wirklich Besondere ist diese geballte Gleichzeitigkeit der radikalen Veränderungen, die Europa und unsere Wirtschaft förmlich dazu zwingt, sich angesichts von internen Machtkämpfen, schwindendem US-Schutz und völlig neuen technologischen Bedrohungen im Rekordtempo neu zu erfinden.

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