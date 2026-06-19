Panorama

DWN-Podcast Folge 30: Die Woche im Rückblick – KW 25

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in sieben Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
19.06.2026 10:18
Lesezeit: 7 min
DWN-Podcast Folge 30: Die Woche im Rückblick – KW 25
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 25 2026. (Illustration: DWN)

Sie spüren es vermutlich selbst: Die alten Gewissheiten der letzten Jahrzehnte zerbröckeln in rasantem Tempo. Ob extrem fragile Lieferketten, eskalierende Kriege an Europas Rändern oder der schleichende Verlust der deutschen Exportdominanz – die tägliche Nachrichtenlage weckt unweigerlich berechtigte Sorgen um die Stabilität unseres Landes.

Doch wo alte Strukturen einreißen, entstehen immer auch völlig neue Machtzentren und faszinierende Unternehmensstrategien. In dieser sehr politischen Folge unseres wöchentlichen Podcasts sezieren wir die aktuellen wirtschaftlichen Beben – messerscharf, ohne Panikmache, aber mit dem nötigen Respekt vor der neuen Realität.

Die Themen im Überblick

1 Er hat 1 Milliarde Dollar für ukrainische Waffen gesammelt

Private Waffenfinanzierung: Die ukrainische Organisation „Come Back Alive“ hat den Krieg teilweise privatisiert und bereits über eine Milliarde Dollar an Spenden für Ausrüstung und Drohnen gesammelt. Sie umgeht damit die schwerfällige staatliche Bürokratie und versorgt gezielt einzelne Truppenteile an der Front.

2 Putin ist verunsichert – er fürchtet das gleiche Schicksal wie Khamenei

Putins KI-Angst: Aus Furcht vor einem technologiegestützten Attentat schottet sich der russische Präsident Putin hinter einer massiven elektronischen Mauer ab und lässt Sicherheitssysteme vom Netz nehmen. Die russischen Geheimdienste erkennen zunehmend, dass ihr eigenes, allgegenwärtiges Überwachungssystem durch feindliche Hacker und Künstliche Intelligenz zur tödlichen Sicherheitslücke mutiert.

3 Der EU-Waffenchef warnt eindringlich: "Wir produzieren die falschen Waffen!"

Europas Rüstungsproblem: Der EU-Verteidigungskommissar warnt davor, dass Europas Industrie zu teure „Haute-Couture-Waffen“ produziert, anstatt günstige Massenware für den tatsächlichen Kriegsbedarf auf dem Schlachtfeld zu liefern. Da die USA ihre Waffendepots zunehmend für eigene Konflikte im Nahen Osten leeren, muss Europa seine Produktion drastisch umbauen, um autark zu werden.

4 Selbst die Chinesen waren erstaunt, wie schnell diese Fabrik errichtet wurde

BMWs Rekordfabrik: BMW hat im ungarischen Debrecen in kürzester Zeit ein hochmodernes, KI-gesteuertes Werk für Elektroautos errichtet, das selbst die Konkurrenz in China erstaunt. Diese Fabrik markiert den Beginn einer neuen technologischen Ära für den Autobauer und erhöht zugleich den Innovations- und Kostendruck auf heimische deutsche Standorte drastisch.

5 Rettet Polen die deutsche Industrie?

Polen als wirtschaftlicher Retter: Während die deutschen Exporte nach China und in die USA schwächeln, entwickelt sich Mittelosteuropa, allen voran Polen, zum rettenden Absatzmarkt für die deutsche Industrie. Die Region wandelt sich rasant von der bloßen verlängerten Werkbank für billiges Outsourcing zu einem strategischen Kernraum und wachsenden Wettbewerber.

6 Er ist dabei, Maersk zu überholen – nun gibt CMA-Chef Saadé eine aufsehenerregende Prognose ab

Machtwechsel in der Logistik: Der familiengeführte französische Logistikriese CMA CGM steht kurz davor, seinen Konkurrenten Maersk zu überholen, da das Unternehmen in Krisenzeiten flexibler entscheiden und mutiger investieren kann. CEO Rodolphe Saadé bereitet seinen Konzern in einer volatilen Weltwirtschaft aktiv auf Worst-Case-Szenarien wie die Schließung zentraler globaler Handelsrouten vor.

7 Europäische Schlüsselstaaten wollen Kaja Kallas’ Macht beschneiden

EU-Machtkampf: Führende europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich versuchen, die Eigenständigkeit und Macht der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas massiv zu beschneiden. Hintergrund sind Vorwürfe über Ineffizienz, Alleingänge sowie ein tiefgehender institutioneller Machtkampf darüber, wer künftig Europas außenpolitische Richtung auf der Weltbühne bestimmt.

Warum diese Woche entscheidend war

Diese Woche war deshalb so extrem wichtig, weil wir gerade hautnah einen massiven globalen Umbruch erleben – egal ob bei der privaten Kriegsführung in der Ukraine, der Autoindustrie oder der weltweiten Logistik. Das wirklich Besondere ist diese geballte Gleichzeitigkeit der radikalen Veränderungen, die Europa und unsere Wirtschaft förmlich dazu zwingt, sich angesichts von internen Machtkämpfen, schwindendem US-Schutz und völlig neuen technologischen Bedrohungen im Rekordtempo neu zu erfinden.

Zur vorherigen Episode >>>

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Goldgedeckte Digitalwährungen als Brücke zwischen Sachwerten und Finanztechnologie
Finanzen Goldgedeckte Digitalwährungen als Brücke zwischen Sachwerten und Finanztechnologie

Steigende Inflation, geopolitische Unsicherheiten und die fortschreitende Digitalisierung verändern die Anforderungen an moderne Formen...

 

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
DWN-Podcast Folge 30: Die Woche im Rückblick – KW 25
DWN
Panorama
Panorama DWN-Podcast Folge 30: Die Woche im Rückblick – KW 25
19.06.2026

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in sieben Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet,...

Eklat in Brüssel: Merz bremst EU-Ratspräsident nach geheimem Russland-Vorstoß aus
DWN
Politik
Politik Eklat in Brüssel: Merz bremst EU-Ratspräsident nach geheimem Russland-Vorstoß aus
19.06.2026

Ein diplomatischer Alleingang von EU-Ratspräsident António Costa hat beim Brüsseler Gipfel für schweren Zoff gesorgt. Costa hatte ohne...

Wendepunkt am Golf: USA beenden Iran-Blockade
DWN
Politik
Politik Wendepunkt am Golf: USA beenden Iran-Blockade
19.06.2026

Nach dem Rahmenabkommen mit Teheran haben die USA ihre wochenlange Seeblockade iranischer Häfen aufgehoben. Doch der geplante Start der...

Nervenkrieg im Norden? Vizeadmiral warnt vor aggressiverem Russland in der Ostsee
DWN
Politik
Politik Nervenkrieg im Norden? Vizeadmiral warnt vor aggressiverem Russland in der Ostsee
19.06.2026

Die Ostsee wird zunehmend zum Pulverfass: Flottenbefehlshaber Vizeadmiral Axel Deertz warnt vor einem immer potenteren und aggressiveren...

Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch
DWN
Finanzen
Finanzen Schufa-Score: BGH prüft Auskunftsanspruch
19.06.2026

Wer eine neue Wohnung sucht, auf Rechnung einkaufen oder einen Bankkredit aufnehmen will, braucht dafür oft einen guten Schufa-Score. Der...

Ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern wird das verwalten, wofür heute 500 Mitarbeiter eingestellt werden
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern wird das verwalten, wofür heute 500 Mitarbeiter eingestellt werden
19.06.2026

Die Wirtschaft lebt noch immer in einer Phase der Verdrängung. Führungskräfte sprechen auf Konferenzen über KI, Produktivität und...

US-Marktbericht: Intel verzeichnet nach Trump-Beitrag große Gewinne; Aktien erholen sich, da Iran-Abkommen greift
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Intel verzeichnet nach Trump-Beitrag große Gewinne; Aktien erholen sich, da Iran-Abkommen greift
18.06.2026

Ein turbulenter Handelstag voller Überraschungen: Erfahren Sie, welche Faktoren die Märkte antreiben und warum Anleger jetzt umdenken...

Koalition verschiebt Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket
DWN
Politik
Politik Koalition verschiebt Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket
18.06.2026

Das umstrittene Sparpaket der schwarz-roten Koalition für stabile Krankenkassenbeiträge soll noch nicht in der kommenden Woche im...